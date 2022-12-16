تطاوين : الدورة الثالثة لمهرجان الزيتون الجبلي بشنني والدويرات من 20 الى 26 ديسمبر

ورشات للرسم للأطفال ومعرض للصناعات التقليدية وعروض للفروسية وللفلكلور الجزائري وورشات لصناعة الحلفاء وللمنسوحات، تلك هي أبرز فقرات برنامج الدورة الثالثة لمهرجان الزيتون الجبلي بشنني والدويرات في تطاوين وذلك من 20 إلى 26 ديسمبر.

وتتزامن فعاليات المهرجان مع عطلة الشتاء المدرسية والجامعية التي انطلقت اليوم وتتواصل الى غاية يوم 1 جانفي .

ويتضمن برنامج هذا المهرجان السنوي الذي يحتفي بالثقافة الأمازيغية في هذه القرى الجبلية للجنوب التونسي تجسيما لعملية الخزن في قصر شنني ولعملية العصر التقليدي للزيتون اضافة الى عروض للفروسية.

و تحتضن قرية الدويرات ضمن فعاليات هذه التظاهرة بالخصوص معرضا للأدوات الفلاحية التقليدية كما ستقام بالقهوة العالية بشنني يوم 22 ديسمبر ندوة علمية حول تراث هذه القرية "بين ضرورة المحافظة ورهانات التنمية المستدامة".

ويعتبر هذا المهرجان، الذي بدأ يشق خطواته بثبات مع دورته الثالثة، فرصة أيضا للزائرين وأهل الجهة للقيام بجولات في القصر الجبلي بالدويرات ولمواكبة زيارة لمعلم الرقود السبعة ضمن قافلة من الخيل والابل والدرجات الهوائية .



