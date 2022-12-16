"الزيتونة في التّراث التّونسي" تظاهرة ثقافية يوم الأحد 18 ديسمبر بالمتحف الأثري بسوسة

يستضيف المتحف الأثري بسوسة يوم الأحد 18 ديسمبر تظاهرة ثقافية بعنوان "الزيتونة في التّراث التونسي".



ويتضمّن برنامج هذه التظاهرة، التي تقام في شكل يوم مفتوح، ندوة علميّة بعنوان "المهارات والمعارف والممارسات حول شجرة الزيتونة" وعرض شريط وثائقي بعنوان "الزيتونة في التراث التونسي".



وسيكون للمشاركين في هذه التظاهرة موعد مع مجموعة من الورشات تتمحور حول شجرة الزيتون من ذلك ورشات الجني والحراثة التقليدية ورحي الزيتون وتذوقه. كما تمت برمجة عدد من الورشات اليدوية في اختصاصات متعددة منها الفسيفساء والرسم والنحت والخزف والحفر الفني والخط العربي.



ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الثقافية التي تتزامن مع العطلة المدرسية في إطار التعريف بأهمية شجرة الزيتون باعتبارها تراثا طبيعيا وثقافيا مميزا لتونس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية التي تنظم التظاهرة بالتّعاون مع المعهد الوطني للتراث والمندوبية الجهويّة للشّؤون الثقافية بسوسة والديوان الوطنيّ للصّناعات التقليديّة والرابطة التّونسية للفنون التشكيليّة والمهرجان الدّولي للزيتونة بالقلعة الكبرى.



ويهدف هذا اليوم التربوي المفتوح، وفق المصدر ذاته، إلى تثمين الموروث الحضاري والثّقافي الذي تزخر به بلادنا وتحسيس الأطفال بأهمية حماية هذه الشجرة وتعزيز القِيم التي ترمز إليها وتوعيتهم بسبل تثمين شجرة الزيتون باعتبارها تحمل تاريخ وإرث أجدادنا.



