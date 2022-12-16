فيفا يؤكد أن مونديال قطر خارطة طريق لضمان أقصى كفاءة عملية للنسخ المقبلة

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ أن كأس العالم قطر 2022، تعد بمثابة تغيير كامل للقواعد فيما يتعلق بتنظيم بطولة مستدامة، وتحقيق إرث دائم على طريقة تخطيط وتنظيم أحداث مشابهة مستقبلا.



وقال /فيفا/ في تقرير له، امس، إنه جرى توظيف برنامج خاص وشامل لإدارة الطاقة والمياه في ملاعب هذه النسخة من كأس العالم، والذي يتبنى تصاميم وإنشاءات وعمليات تتمتع بالكفاءة..مشيرا إلى أن كفاءة الطاقة في الملاعب كافة أعلى بنسبة 30%، وتستهلك مياها بنسبة تقلّ بـ 40% عن المعايير العالمية، ويُستخدم بخار الماء المكرر من أنظمة التبريد في الاستادات لري المناطق المحيطة بالملاعب، كما جرى استبدال 90% من مولدات الديزل المؤقتة بمعدات كهربائية فرعية بالمحطات توفر طاقة شبكية أكثر اخضرارا، وتقلل من تلوث الهواء.

وأوضح التقرير أن النسخ المقبلة من كأس العالم ستستمر باستخدام هذا البرنامج المستدام كخارطة طريق لضمان أقصى كفاءة عملية.





ولفت إلى أن الاستخدام واسع النطاق للسيارات الكهربائية كان له أثر كبير في تقليل انبعاثات غاز الكربون، حيث قامت شركتا "هيونداي" و"كيا" الراعيتان بتوفير أسطول من 311 مركبة هجينة وكهربائية صديقة للبيئة، و10 حافلات كهربائية لكي يجري استخدامها في تنقلات المنتخبات والمسؤولين وكبار الشخصيات خلال البطولة، وهذه هي المرة الأولى التي توضع فيها مركبات كهربائية بهذا العدد تحت تصرّف المنظمين، لتكون هذه خطوة غير مسبوقة سيتم الاستمرار في العمل بها مع مضي قُدماً نحو التأكيد على الحاجة إلى التنقل النظيف.



وأشار التقرير إلى أن الواجب البيئي المتمثل بتقليل النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها كان بمثابة عنوان رئيسي للسياسة المتّبعة في كأس العالم قطر 2022 منذ مراحل التخطيط الأولى، وهو ما يعكس الروح القيادية، والتزام المنظمين بإعادة التدوير للنفايات على مستوى البطولة من البلاستيك والألومنيوم والكرتون والورق والزجاج، وتحويل المواد الغذائية وأدوات المائدة القابلة للتسميد إلى سماد في جميع الملاعب والمواقع الرسمية الأخرى.



كما جرى تصنيع جميع الزي الرسمي للقوى العاملة ولعدد 20 ألف متطوع من مواد معاد تدويرها، وتوزيعها في أكياس محولة من الملابس واللافتات من الأحداث السابقة.



وأكد التقرير أن الشمولية كانت من العوامل التي غيرت قواعد اللعبة وراء القائمة الموسعة من الميزات التي جرى تنفيذها في كأس العالم قطر 2022 هذا العام للمساعدة في جعل المنافسة في متناول المعجبين ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال المساعدة في التنقل، والنقل الذي يمكن الوصول إليه، ومواقف السيارات، والطرق، والمرافق، وخمسة أنواع من التذاكر في جميع الملاعب للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، بالإضافة إلى توفير شرح وصفي صوتي باللغة الإنجليزية، ولأول مرة باللغة العربية، للمكفوفين وضعاف البصر للاستمتاع بالمباريات في أجواء الملاعب.



