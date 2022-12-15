تعيين البولوني مارشينياك حكما لنهائي كأس العالم

قال الاتحاد البولوني لكرة القدم يوم الخميس إنه تم تعيين طاقم تحكيم بولوني لادارة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد المقبل على استاد لوسيل بقطر.

ويتالف طاقم التحكيم من الحكم سيمون مارشينياك والمساعدين بافل سوكولنيتسكي وتوماش ليستكيفيتش.



يذكر ان سيمون مارشينياك (41 عاما) كان قد ظهر لأول مرة في نهائيات كأس العالم خلال نسخة روسيا 2018.





