بنزرت: يوم اعلامي للتعريف بمشروع "حراير سجنان"

مثل موضوع التعريف باهداف وعناصر مشروع "حراير سجنان"، الذي تنجزه جمعية "شباب من اجل مواطنة فاعلة" بمعتمدية سجنان وبقية مناطق ولاية بنزرت، ابرز محاور اليوم الاعلامي الذي نظمته جمعية "شباب من اجل مواطنة فاعلة بالتسيق مع بقية شركائها" .



وقال رئيس الجمعية كمال دجبي انه سيتم اعطاء اشارة انطلاق المشروع بصفة رسمية بداية من السنة المقبلة، وهو ينجز تحت اشراف وزارة السياحة وبالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية، وهو ممول من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الفني "GIZ" بجملة اعتمادات تعادل 260 الف دينار، ويهدف اساسا الى التعريف اكثر بما تزخر به ولاية بنزرت ولاسيما معتمدية سجنان من مميزات وخصوصيات تراثية وسياحية ايكولوجية وذات اشعاع دولي وعالمي في مجال صناعة الفخار، والتعريف اكثر بابداعات حرفيات سجنان ومساعدتهم في مجالات التسويق والتجديد.



ويتضمن المشروع اعادة تهيئة 7 اكشاك لبيع وعرض منتوجات فخار سجنان المنتصبة بالمنطقة والمنجزة منذ سنة 2010 وصيانة 3 اكشاك اضافية ،علاوة على برمجة عدد من المعارض بكامل مناطق الولاية من اجل مزيد التعريف بفخار سجنان ، ومعاضدة الحرفيات والحرفيين وتدعيم تكوينهم في المجال واعداد كتيب حول خصوصيات منتوج الفخار السجناني وانجاز موقع للتعريف بالفخار السجناني وحرفياته تحت اسم "حراير سجنان"



كما يتضمن تنظيم ورشات متنوعة في المجال وزيارات ميدانية لمعتمدية سجنان وورشات حرفياتها وانجاز مجموعة من المشاريع الصغرى المستدامة في المجال وغيرها من الانشطة والبرامج التشاركية تحت اشراف خبراء من الجمعية والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية ببنزرت وبلديات الحشاشنة وسجنان وبنزرت والسلط الجهوية ببنزرت والمحلية، وجمعية زهوة .



ومن جانبه اشار المندوب الجهوي للصناعات التقليدية ببنزرت جمال الدين الرياحي ان مشروع "حراير سجنان" يندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية التي اعدتها وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة والسلط الجهوية ببنزرت لتطوير منتوج فخار سجنان وتثمينه باعتباره من ركائز السياحة الايكولوجية والتنمية السياحية وذو اشعاع عالمي خاصة وانه مدرج ضمن القائمة التمثيلية للتراث اللامادي باليونسكو، ومن خلال ذلك توفير الدعم والاحاطة الواجبة للحرفيات والحرفيين وتحسين واقعهن المهني والمادي والاجتماعي .



واضاف ان هذه الاستراتيجية تتضمن ايضا انجاز مشروع ادراج فخار سجنان ضمن برنامج "تونس الابداعية" وايضا مشروع انجاز تطوير حلقات الانتاج باعتماد التقنيات التكنولوجية "محلات المستقبل للصناعات التقليدية " المنجز من قبل الوزارة و الديوان بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي والغرفة التجارية والصناعية للشمال الشرقي .



يشار الى ان فعاليات اليوم الاعلامي واكبه ممثلو مختلف الاطراف التشاركية ، والمصالح المتداخلة والمهتمة ، كما تضمن معرض خصوصي لمنتوجات حرفيات سجنان وتقديما لابرز عناصر المشروع ،اكد خلالها الحضور على اهمية تنظم الحرفيات في اطار شركات صغرى وشركات اهلية واهمية توفير اليات مجددة لحسن تسويق منتوج الحرفيات والتعريف به .



