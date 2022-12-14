قابس: ندوة جهوية حول الإطار القانوني للشركات الأهلية وكيفيّة إدارتها

نظّمت مصالح ولاية قابس، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع منتدى الجنوب للدراسات القانونية وغرفة التجارة والصناعة بالجنوب الشرقي ندوة جهوية حول التعريف بالشركات الأهلية، تم التطرق خلالها، في 3 مداخلات، الى الاطار القانوني للشركات الاهلية، وعلاقتها بالاقتصاد التضامني، والى تكوين الشركات الأهلية المحلية وكيفية ادارتها.

ومثلّت هذه الندوة اطارا مناسبا للتعريف بالاحكام العامة للشركات الاهلية التي يقوم نظامها القانوني على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي، حيث يتم احداثها من قبل مجموعة من الاهالي بغاية تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية التي يستقرون فيها.



..



.

وتم بالمناسبة توضيح القواعد التي يرتكز عليها تأسيس الشركات الاهلية ومن ذلك انها تتكون من اشخاص طبيعين لا يقل عددهم عن 50 شخصا تتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية ولايقل رأس مالها عن 10 الاف دينار اذا كانت محلية وعن 20 الف دينار ان كانت جهوية.ومن بين الأعمال التي تقوم بها الشركات الاهلية، وفق المرسوم عدد 15 لسنة 2022، بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية، والمساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.وتقوم الشركات الاهلية في ممارسة نشاطها على المبادئ الخاصة بالمبادرة الجماعية، والتنمية الجهوية، والنفع الاجتماعي، ومن بينها مبدأ مشاركة المواطنين في تنمية الجهات المستقرين بها، والانخراط الحرّ، والانسحاب الارادي، ومنع كافة اشكال الاقصاء الاجتماعي، والتصرّف وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمسؤولية.من جهته، أبرز والي قابس، مصباح كردمين، في افتتاحه لاشغال هذه الندوة، الحرص على احداث نسيج من الشركات الاهلية لدفع التنمية بمختلف مناطق ولاية قابس وخاصة منها المناطق التي بقيت ضعيفة رغم ما يتوفر فيها من موارد بشرية وطبيعية هامة، مبينا ان هذه الشركات ستحقق عند احداثها اضافة هامة للنسيج الاقتصادي بالجهة.