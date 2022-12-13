بنزرت: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 40 بالمائة

..



.

..

بنزرت، 13 ديسمبر (وات/مكتب بنزرت) - افاد المندوب الجهوي للفلاحة ببنزرت الحبيب مرابط ان النسبة العامة لتقدم اشغال موسم جني الزيتون بالجهة بلغ ما يزيد عن 40 بالمائة ، وان النسبة العامة لسير اعمال استخراج الزيت فاقت عموما الـ20 بالمائة .وبين مرابط، خلال استعراض سير الموسم ككل بمناسبة اشغال دورة النسابة الخصوصية للمجلس الجهوي للتنمية الملتئم نهاية الأسبوع الفارط ان تقديرات إنتاج زيتون الزيت لموسم 2022 / 2023 ، توازي 18000 طن مقابل 24000 طن خلال الموسم الفارط ، أما إنتاج الزيت فيقدر بـ 3600 طن مقابل 4200 طن خلال الموسم الفارط .ولاحظ في ذات السياق ان جميع الأطراف والمصالح الإدارية والفنية والمنظماتية، حريصون على إنجاح الموسم منذ يوم غرة نوفمبر الفارط، وذلك بتعبئة الجهود اللوجستية والبشرية للغرض ومنها تخصيص 22معصرة منها 11معصرة عصرية وهو عدد كاف لانجاح الموسم ، كما تم تخصيص مصبين للمرجين بكل من منطقتي ماطر وبنزرت الجنوبية علاوة على اقرار توفير عدد من الصهاريج لفائدة اصحاب المعاصر لتجميع المرجين قبل معالجته، ومواصلة تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة مع عدد من اصحاب المعاصر لفرش المرجين على مساحة حوالي 250هك لاستيعاب 12500 متر مكعب من المرجين وبالتالي التقليص من تداعياته على المحيط البيئي والفلاحيوبين بخصوص السعر المرجعي للعصر للكيلوغرام الواحد من الزيتون، انه تم الاتفاق ان يكون في حدود 170 مليما على ان لا يقع إضافة أي زيادة الموسم المقبل، واما السعر المرجعي للجني للكيلوغرام الواحد من الزيتون فتم الاتفاق ان يكون في حدود 300 مليم.يذكر ان ولاية بنزرت تضم 17 الف هك من الزياتين منها 16 الف هك زيتون زيت والف هك زيتون مائدة علاوة على 890 هك زيتون بيولوجي ، وهي مساحات تمثل قرابـة 75% من مساحة الأشجار المثمرة، وعلاوة على جدواها الاقتصادية والاجتماعية، فتساهم الزيتونة في تثبيت التربة ومنعها من الانجراف كما تساهم في حماية المنشآت المائية .وقد تولت مصالح الدولة التونسية في اطار مزيد تثمين القطاع بالجهة برمجة 600 هك من الزياتين في اطار مشروع التصرف المندمج لمشهد حوض سد وادي المالح بمعتمدية غزالة و 200 هك من الزياتين في اطار برنامج دائرة المحافظة على المياه والتربة بمندوبية التنمية الفلاحية و130 هك من الزياتين في اطار برامج ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، بحسب ما جاء في تقرير دورة المجلس .