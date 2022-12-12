وزيرة الاسرة والمراة، تسلم إشعارات تمويل لفائدة 68 مشروعا نسائيا بقيمة مالية تفوق 1,4 مليون دينار

تولت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، آمال الحاج موسى، الاثنين بمقر ولاية قفصة، تسليم اشعارات تمويل لفائدة 68 مشروعا نسائيا بولاية قفصة، باستثمارات تفوق 1,4 مليون دينار، ستوفر 171 موطن شغل مباشر وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية "رائدات".





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وتتوزع هذه المشاريع إلى 44 مشروعا متناهي الصغر و21 من المشاريع الصغرى والمتوسطة الى جانب 3 سلمت سابقا في الموكب الوطني لبرنامج "رائدات" بتونس العاصمة، وتتمثل طبيعة هذه المشاريع في مشاريع فلاحية وبعث رياض أطفال ومؤسسات خدمات سمعية بصرية وصناعة الملابس الجاهزة وتربية الأبقار.كما تولت الوزيرة خلال زيارتها لولاية قفصة ابرام اتفاقية مع بلدية قفصة تتمثل في رصد اعتمادات مالية قدرها 180 الف دينار لفائدة المجلس الجهوي لتهيئة وتجهيز روضة بلدية قفصة الجنوبية.وافادت موسى، بالمناسبة "ان عدد المشاريع التي وقع تمويلها ضمن برنامج "رائدات" كدفعة اولى لفائدة نساء من ولاية قفصة مقبول وهناك مشاريع أخرى تحت الدرس حاليا ومن المرجح ان يرتفع عددها خلال الفترة القادمة مضيفة أن الوزارة تعول على الاطارات الجهوية للتعريف بهذا البرنامج بالجهة".واضافت الوزيرة في تصريح إعلامي، أن رهان برنامج" رائدات" في كامل ولايات الجمهورية هو الدفع نحو بعث المشاريع المتوسطة التي تصل قيمة القرض فيها 300 ألف دينار ولها فترة امهال تتراوح بين 3 و5 سنوات وميزتها كذلك كونها ذات طاقة تشغيلية وقادرة على خلق نقلة حيوية في اقتصاد الجهة.يذكر ان الوزيرة أشرفت على تدشين مركب للطفولة بمعتمدية بلخير وتقدر كلفة انجازه ب950 الف دينار على مساحة تبلغ 1400 متر مربع ويستهدف تأمين الرعاية لأكثر من 40 طفلا مكفولا إضافة إلى افتتاح روضة عمومية بمعتمدية الرديف بطاقة استيعاب 50 طفلا سيستفيد من خدماتها بصفة مجانية نسبة 50 بالمائة من أطفال محدودة الدخل.كما أشرفت موسى على افتتاح مركز الفتاة الريفية ببوعمران من معتمدية القطار وتوزيع 20 مورد رزق ل20 أسرة من معتمديات قفصة الجنوبية والقطار والسند والقصر والمظيلة ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للوضعيات الخاصة بقيمة مالية جملية تقدر ب241 الف دينار.