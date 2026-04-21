دورة "المناجم الطالبية" في نسختها الكروية النسائية يوم غرة ماي المقبل بمركب الملاعب ابن منظور بقفصة

ينظم، المبيت الجامعي ابن منظور بقفصة، فعاليات دورة "المناجم الطالبية" في نسختها الكروية النسائية، وذلك يوم غرة ماي 2026، بمركب الملاعب ابن منظور بقفصة.ويندرج هذا الحدث، الذي سينتظم تحت شعار "رياضة، تنافس، صداقة، احترام"، في إطار تعزيز الأنشطة الرياضية وتوطيد روابط الأخوة بين المؤسسات الجامعية.ومن المنتظر أن يشارك في هذه الدورة الاقليمية لكرة القدم النسائية، عديد الفرق من مختلف المبيتات الجامعية على غرار المبيت الجامعي ابن منظور بقفصة والحي الجامعي بقفصة والحي الجامعي بقبلي والحي الجامعي الفجاء بمدنين والحي الجامعي علي النوري بصفاقس والحي الجامعي بتوزر والمبيت الجامعي النخيل بقابس.