عمال الحضائر من الفئة العمرية 45-55 سنة ينفذون وقفة احتجاجية مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بتسوية ملفهم

ينفذ عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة، اليوم الاثنين بساحة القصبة وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 والتسريع في عقد جلسة تضم كل ممثلين عن وزارة المالية والاتحاد العام التونسي للشعل لتفعيل القانون وتنزيل استمارة الخروج الطوعي مهددين في حال عدم الاستجابة بتنفيذ اعتصام مفتوح.





..



.

..

وأوضحت عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر 45-55 سنة، نادية يحمد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عمال الحضائر المعنيين والبالغ عددهم 15285 يطالبون بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 والمتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.وتتكفّل الدولة حسب نص القانون بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي. ويتوقّف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب وتضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.وعبّرت عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر عن استنكارها لمماطلة الحكومة في حل ملف عمال الحضائر 45-55، مطالبة بعقد جلسة في أقرب الآجال تضم ممثلين عن وزارة المالية واتحاد الشغل من أجل الخروج بتسوية للملف إما عبر الانتداب أو الخروج الطوعي وفق ما ينص عليه القانون الى جانب التسريع في تنزيل المنصة الرقمية في الغرض.ولوحت أنه في حال لم يتم الاستجابة للمطالب المذكورة فان مجموعة من عمال الحضائر المعنيين ستضم العشرات منهم سيدخلون في اعتصام مفتوح بساحة القصبة.