في زيارة للمنيهلة، قيس سعيد يجدد اتهام المعارضة: الذين يلتقون اليوم تحت غطاء ما يسمى بالمعارضة لم يقوموا الا بافراغ خزائن الدولة

قام رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم الأحد، بزيارة إلى بعض الأحياء بمعتمدية المنيهلة، من ولاية أريانة، أين اجتمع بعدد من المواطنين والمواطنات واستمع إلى مشاغلهم.





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و وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية عاين رئيس الدولة، "الأوضاع الصعبة التي يعيشها السكان في هذه المناطق والتي لا تختلف عن تلك التي يعيشها الكثيرون في كل أنحاء الجمهورية، حيث لا طرقات تعبّدت ولا قنوات لتصريف المياه أُحدثت، بل أن بعض البيوت تفتقد حتى للماء الصالح للشراب وللكهرباء، هذا فضلا عن مظاهر الفقر المدقع" وفق ما جاء في نفس البلاغ .وأكد سعيّد أن القضية الرئيسية للتونسيين، "هي قضية اقتصادية واجتماعية بالأساس، وأن الذوات البشرية ليست مجرّد أرقام ومن حق التونسيين والتونسيات أن تتوفر لهم كل أسباب الحياة الكريمة".وجدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مهاجمة المعارضة واتهمها بافراغ خزائن الدولة والتعامل مع الخارج وقال " الذين يلتقون اليوم تحت غطاء ما يسمى بالمعارضة بعد أن كانوا في الظاهر خصماء في الأعوام الماضية يحتجّون على مدارج المسرح أو على خشبته والمخرج واحد".وتابع قائلا " كلما مرّ يوم إلا وأظهر أن لا همّ لهم سوى السلطة ولا تعنيهم المطالب الحقيقية للشعب التونسي، بل لم يقوموا في السابق إلا بإفراغ خزائن الدولة إلى جانب تحالفاتهم المعروفة مع الخارج فلا وطن يهمّهم ولا سيادة تعنيهم".