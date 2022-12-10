كأس العالم قطر 2022.. الكرواتي داليتش: لا نخشى ميسي قبل مواجهة الأرجنتين

أكد زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي لكرة القدم، أن فريقه لا يخشى ليونيل ميسي عندما يواجه المنتخب الأرجنتيني في الدور نصف النهائي لكأس العالم قطر 2022.

وقال داليتش: "نحن بحاجة لمراقبة ميسي، ولكن ليس بطريقة رجل لرجل، حيث إننا لم نفعل ذلك في مباراتنا الأخيرة"، مضيفا: "نعلم مقدار ركضه، ومقدار الفترة التي يحب أن تتواجد الكرة تحت قدميه، وسيكون الانضباط أهم أسلحتنا الدفاعية".



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وأردف: "إذا كررنا نفس الأمر الذي قمنا به أمام البرازيل، وهو أن نكون بالقرب منه، أن نكون بجواره، لن يكون لدينا شيء نخشاه".وحرص داليتش على التأكيد أن ميسي لا يمكن أن يكون اللاعب الوحيد الذي سيتم التركيز عليه، وقال: "سنجري تحليلا مفصلا عن الأرجنتين لأننا لم نركز عليهم حتى الآن".وتابع: "ميسي مازال هو لاعبهم الرئيسي، الذي يلعب بطريقة عظيمة ويرفع اسم المنتخب الوطني و لديهم أيضا بعض اللاعبين الشباب الموهوبين ويبدون خطيرين للغاية".وأوضح داليتش: "ولكن، أظهروا أنهم معرضون لتلقي الأهداف تقدموا بهدفين نظيفين أمام هولندا، وبالكاد وصلوا لركلات الترجيح بعد التعادل 2/2".وأكمل: "الأمر متعلق بأن نقدم أفضل ما عندنا وأن ندخل المباراة بكامل تركيزنا".وتأهل المنتخب الكرواتي للدور نصف النهائي من كأس العالم قطر 2022 للمرة الثانية على التوالي، عقب الفوز على المنتخب البرازيلي 4/2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 في الشوطين الإضافيين.