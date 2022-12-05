بنزرت: الحديقة الوطنية اشكل تحتضن فعاليات " أيام التراث العالمي الثقافي والطبيعي"

احتضن فضاء الحديقة الوطنية اشكل بمعتمدية تينجة اليوم فعاليات اليوم الرابع " لأيام التراث العالمي الثقافي والطبيعي" الذي تنظمه المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت بالشراكة مع الإدارة العامة للتراث بوزارة الثقافة، بمناسبة الاحتفاء بخمسينية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لليونسكو لسنة 1972 وذلك باشراف رئيس المجلس الجهوي للبيئة والي بنزرت سمير عبد اللاوي .





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وأشار والي بنزرت لدى افتتاحه اشغال اليوم ، الى أهمية هذه المبادرة وهي الأولى من نوعها التي تسلط الضوء على المحمية بما يعكس والسعي الجاد من قبل مختلف الهياكل الرسمية والمنظماتية والمجتمعية عموما في خلق ديناميكية فكرية ومرجعية حول سبل حماية هذا الموقع الطبيعي وحسن توظيفه واستثماره لفائدة الأجيال الحالية واقادمة وللإنسانية جمعاء وذلك على غرار من مواقع التراث العالميكما ابرز والي بنزرت بذات المناسبة ما خصصته الدولة التونسية من برامج واليات لتثمين المحمية المصنفة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي وحسن إدارتها وتوظيفها وحوكمة التصرف فيها ،مؤكدا تفاعل السلط الجهوية مع مختلف المقترحات والبرامج والمشاريع الهادفة للحفاظ على المحمية وحسن توظيفها كمنتوج ثقافي ومورد إقتصادي ورافد من روافد التنمية المستدامة .واكد في هذا الاطار التعهد باستكمال اشغال تحهيز فضاء البحوث بالمحمية والنظر في اجراءات اعادة احياء الحمامات الاستشفائية وتدعيم المنظومة الايكولوجية للمحمية بالتعاون مع السلط المتداخلة نن هياكل رسمية وبحث علمي ونسيج منظماتي وجمعياتي .وتضمن البرنامج الاحتفالي ، تقديم الإطار العام لإتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي لسنة 1972 و المبادئ التوجيهية لتنفيذها ، وتقديم موجز للخصائص والميزات والقيمة الإستثنائية لمحمية اشكل وواقعها الحالي ، علاوة على مداخلة بعنوان " التراث العالمي و اليات تنفيذ إتفاقية 1972 " قدمها رئيس دائرة الغابات ببنزرت .وقد تولى محافظ الحديقة الوطنية باشكل تقديم الحديقة اضافة الى عرض وثائقي بعنوان "معالم ومواقع التراث العالمي بإشكل والتعريف بالمتابعة العلمية للحديقة الوطنية اشكل من قبل المكلفة بالمتابعة العلمية ، كما قدمت رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف للبرنامج المندمج لإزالة التلوت ببحيرة بنزرت مداخلة حول دراسة التأثيرات المناخية على الحوض الساكب للبحيرة كما شمل البرنامج ايضا زيارة ميدانية للمتحف الايكولوجي مع اكتشاف الثروات الميدانية للطيور المهاجرة بواسطة المنظار .يشار الى ان الإحتفاء بخمسينية إتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972، تنظمها وزارة الشؤون الثقافية من يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 وإلى حدود يوم 20 ديسمبر 2022، وذلك تبعا لأشغال الورشة التي التأمت خلال شهر أكتوبر المنقضي بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي تحت شعار " العودة المستقبل.. التراث العالمي و الإقتصاد الإبداعي» والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب اليونسكو المغاربي بالرباط في إطار مزيد التحسيس بأهمية المواقع الأثرية و المعالم التاريخية الوطنية المصنفة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي وحسن إدارتها .وتنتظم هذه الأيام لأول مرة بكل المواقع الأثرية والمدن التاريخية و المواقع الطبيعية الوطنية المدرجة في لائحة التراث العالمي وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 نوفمبر إلى غاية 20 ديسمبر 2022، خصص يومها الأول الخميس 24 نوفمبر 2022 للاحتفال بالموقع الأثري بقرطاج، واليوم الثاني الإثنين 28 نوفمبر 2022 للاحتفال بمدينة تونس التاريخية واليوم الثالث ، الخميس 01 ديسمبر 2022 للاحتفال بموقع دڨة الأثري ، ويومها الرابع ، نهار الإثنين 05 ديسمبر 2022 : للاحتفال بالمحمية الوطنية إشكل، على ان تتواصل برامج الأيام الاحتفالية وفق الروزنامة التالية :– الإربعاء 07 ديسمبر 2022 : مدينة القيروان التاريخية.– الإثنين 12 ديسمبر 2022 :موقع كركوان الأثري.– الخميس 15 ديسمبر 2022 : مدينة سوسة التاريخية-الثلاثاء 20 ديسمبر 2022: موقع الجم الأثري.