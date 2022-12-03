بطولة القسم الوطني الممتاز للكرة الطائرة : نتائج مباريات الجولة الثانية ايابا


Publié le Samedi 03 Decembre 2022 - 20:16 قراءة: 0 د, 41 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية ايابا لبطولة القسم الوطني الممتاز للكرة الطائرة و التي دارت مساء اليوم السبت :


المجموعة الاولى
قاعة الزواوي
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الترجي الرياضي - س.س.بوسعيد 3-صفر
قاعة علي حفيظ -قرطاج
اتحاد قرطاج- اتصالات صفاقس 2-3
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قاعة جلال غراب -المرسى:
مستقبل المرسى - النقل الصفاقسي 3-صفر

الترتيب
1-الترجي الرياضي 21 7
2-سعيدية سيدي بوسعيد 14 7
3-مستقبل المرسى 13 7
4-اتحاد نقل صفاقس 8 7
5-اتحاد قرطاج 4 7
-اتصالات صفاقس 3 7

المجموعة الثانية
قاعة حمام الاغزاز :
فتح حمام الاغزاز- الاولمبي القليبي 3-1
القاعة الاولمبية -سوسة:
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 3-1
قاعة بومهل البساتين:
نادي حمام الانف- مولدية بوسالم 1-3

الترتيب
1-النجم الساحلي 20 7
2-مولدية بوسالم 16 7
3-النادي الصفاقسي 15 7
4-فتح حمام الغزاز 6 7
5-نادي حمام الانف 3 7
-الاولمبي القليبي 3 7



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