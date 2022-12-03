بطولة القسم الوطني الممتاز للكرة الطائرة : نتائج مباريات الجولة الثانية ايابا

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثانية ايابا لبطولة القسم الوطني الممتاز للكرة الطائرة و التي دارت مساء اليوم السبت :







المجموعة الاولى

قاعة الزواوي

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الترجي الرياضي - س.س.بوسعيد 3-صفر

قاعة علي حفيظ -قرطاج

اتحاد قرطاج- اتصالات صفاقس 2-3

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قاعة جلال غراب -المرسى:

مستقبل المرسى - النقل الصفاقسي 3-صفر



الترتيب

1-الترجي الرياضي 21 7

2-سعيدية سيدي بوسعيد 14 7

3-مستقبل المرسى 13 7

4-اتحاد نقل صفاقس 8 7

5-اتحاد قرطاج 4 7

-اتصالات صفاقس 3 7



المجموعة الثانية

قاعة حمام الاغزاز :

فتح حمام الاغزاز- الاولمبي القليبي 3-1

القاعة الاولمبية -سوسة:

النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 3-1

قاعة بومهل البساتين:

نادي حمام الانف- مولدية بوسالم 1-3



الترتيب

1-النجم الساحلي 20 7

2-مولدية بوسالم 16 7

3-النادي الصفاقسي 15 7

4-فتح حمام الغزاز 6 7

5-نادي حمام الانف 3 7

-الاولمبي القليبي 3 7







المجموعة الاولىقاعة الزواويالترجي الرياضي - س.س.بوسعيد 3-صفرقاعة علي حفيظ -قرطاجاتحاد قرطاج- اتصالات صفاقس 2-3قاعة جلال غراب -المرسى:مستقبل المرسى - النقل الصفاقسي 3-صفر1-الترجي الرياضي 21 72-سعيدية سيدي بوسعيد 14 73-مستقبل المرسى 13 74-اتحاد نقل صفاقس 8 75-اتحاد قرطاج 4 7-اتصالات صفاقس 3 7قاعة حمام الاغزاز :فتح حمام الاغزاز- الاولمبي القليبي 3-1القاعة الاولمبية -سوسة:النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 3-1قاعة بومهل البساتين:نادي حمام الانف- مولدية بوسالم 1-3الترتيب1-النجم الساحلي 20 72-مولدية بوسالم 16 73-النادي الصفاقسي 15 74-فتح حمام الغزاز 6 75-نادي حمام الانف 3 7-الاولمبي القليبي 3 7