المؤتمر العالمي للغرفة الفتية العالمية سنة 2025 سيشكل فرصة للتعريف بتونس في صورة فوزها بتنظيمه - مسؤول اقليمي بالغرفة

اكد المشرف العام لشمال افريقيا والشرق الأوسط بالغرفة الفتية العالمية، باسيل دجوسوفي، ان المؤتمر العالمي للغرفة يمثل فرصة هامة للترويج تونس في صورة فوزها بتنظيمه خاصة في ظل توقع مشاركة حوالي 4 آلاف شخص .





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واستقبل وزير السياحة محمد المعز بلحسين، مساء الخميس، دجوسوفي الذي يزور تونس، وكان مرفوقا بوفد من الغرفة الفتية التونسية للوقوف على مدى استعداد هذه الأخيرة لتقديم ترشح تونس لتنظيم المؤتمر العالمي للغرفة الفتية العالمية سنة 2025 .وسيقدم مقترح الغرفة الفنية التونسية لاستضافة هذا الاجتماع خلال الجلسة العامة للمؤتمر العالمي للغرفة الفنية العالية التي ستقام خلال شهر نوفمبر 2023 بسويسرا.وأشار بلحسين إلى أهمية تنظيم تونس لهذا المؤتمر الذي سيمثل فرصة هامة لمزيد الترويج للوجهة التونسية بالنظر للعدد الهام من المشاركين الأجانب.واكد أن الوزارة ستحرص بمختلف هياكلها على دعم ترشح تونس لاحتضان المؤتمر سنة 2025 مثلما دعمت تنظيم تونس لمؤتمر افريقيا والشرق الأوسط للغرفة الفتية خلال شهر جوان 2022 بالحمامات.وأضاف الوزير أن سياحة المؤتمرات والتظاهرات الكبرى تتنزل في اطار استراتيجية تنويع المنتوج السياحي التي أطلقتها وزارة السياحة لاستعادة النشاط السياحي لما بعد كوفيد-19.وبين ان سياحة المؤتمرات مجال تسعى الوزارة إلى تطويره باعتبار الشريحة الهامة من السياح التي يستقطبها هذا المجال خاصة مع وجود البنية التحتية الملائمة بالوحدات الفندقية بمختلف مناطق الجمهورية.