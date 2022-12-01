وزيرا النقل التونسي والليبي يتفقان على وضع تصوّر مشترك لإحداث محطّة مينائيّة للأمن الغذائي

إتفق وزير النقل، ربيع المجيدي، ووزير المواصلات بالحكومة الليبية، محمد سالم الشهوبي، على وضع تصوّر مشترك لإحداث محطّة مينائية للأمن الغذائي لمعالجة وخزن المواد الغذائية لفائدة البلدين والدول المجاورة، خلال لقاء جمع الطرفين، أمس، الإربعاء، بتونس.





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كما اتفق الوزيران على تدعيم خطوط النقل العمومي المنتظم بين تونس وليبيا فضلا عن تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسيّة في مجال التكوين والتدريب في مجالات النقل البحري والموانئ والطيران المدني والنقل البري والحديدي.وتمّ خلال الاجتماع، الذّي انتظم في إطار الزيارة التي يؤديها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الى تونس يومي 30 نوفمبر وغرّة ديسمبر 2022 مرفوقا بوفد وزاري، التباحث في سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتفعيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الثنائي المنعقد مؤخرا بطرابلس (ليبيا) بين وزير النقل ونظيره بالحكومة الليبية والمتعلّقة بتعزيز الربط البرّي والبحري والجوّي بين البلدين.وشملت توصيات الاجتماع، أيضا، تحسين ظروف عبور مواطني البلدين والبضائع عبر المعابر الحدودية البرية وخاصة معبر راس جدير وتشغيل خطوط بحرية بين موانئ البلدين وتعزيز الربط الجوي بين المطارات الليبية والمطارات الداخلية التونسية.وأبدى الطرفان حرصهما على التعاون من أجل تعزيز فرص الاستثمار بالعمق الافريقي وذلك من خلال الربط الجوي على مستوى بلدانها.وعبر الوزيران عن ارتياحهما للتقدم، الذي تشهده مسيرة التعاون الثنائي، وسبل الارتقاء به في جميع المجالات النقل والمواصلات مثمنين الحركية، التّي تشهدها العلاقات بين البلدين والنتائج الايجابية للقاءات الثنائية.