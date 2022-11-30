مباراة ودية - فوز النادي ابنزرتي على الاولمبي الباجي 2-1

فاز النادي البنزرتي على الاولمبي الباجي 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت صباح يوم الاربعاء على ملعب 15 اكتوبر ببنزرت.

وسجل هدفي النادي البنزرتي يوري مارتينس (17) وامير الشيخ (19) فيما جاء هدف الاولمبي الباجي بواسطة عبد الرحمان الحنشي (73).





وتندرج المباراة في اطار استعدادات الفريقين لموعد استئناف بطولة الرابطة المحترفة الاولى في مرحلتها الاولى.





