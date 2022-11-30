مسؤولون من تونس والبنك الاسلامي للتنمية يفتتحون غدا الخميس لقاءات اعمال في قطاع الصيدلة والصناعات الطبية

يفتتح مسؤولون تونسيون وممثلون عن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، غدا الخميس، اشغال برنامج "جسور التجارة العربية الافريقية" الذي يشهد تنظيم لقاءات بين ناشطين في قطاع الصيدلة والتجهيزات الطبية من تونس ومشاركين أجانب.





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وأعلنت وزارة الاقتصاد ان هذه اللقاءات ستجمع يومي 1 و 2 ديسمبر 2022 فاعلين من تونس يمثلون مؤسسات عمومية وخاصة ورجال أعمال ينشطون في مجال الصناعات الصيدلية والتجهيزات الطبية ونحو 60 مشاركا من الدول الأعضاء بالمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.واطلقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، برنامج "جسور التجارة العربية"، بهدف بناء شراكات مثمرة بين البلدان الأعضاء و لدفع الاستثمار في القطاعات الواعدة و تعزيز التبادل التجاري من خلال تقديم المساندة والإحاطة الفنية.وأكدت الوزارة ان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية " هاني سالم سنبل سيشرفان على افتتاح أشغال البرنامج.وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، هاني سالم سنبل، قام يوم 26 جانفي 2022 بتوقيع برنامج عمل لفائدة تونس في إطار برنامج "جسور التجارة العربية".ورخّص مجلس نواب الشعب المنحلّ، يوم 16 جانفي 2020 ، للدولة التونسية، للمساهمة في ميزانية برنامج "جسور التجارة العربية الافريقية" بمبلغ 500 ألف دولار امريكي.وأطلقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هذا البرنامج على هامش "المنتدى العربي الافريقي" المنتظم بالرباط في فيفري 2017، على ان يمتد تنفيذه على مدى 5 سنوات.وتبلغ الميزانية المستهدفة للبرنامج 6 ملايين دولار أمريكي متأتية بالخصوص من المساهمات الطوعية للدول الأعضاء والمؤسسات المالية المنخرطة في البرنامج.ويهدف هذا البرنامج بالخصوص إلى تعزيز الشراكة والتعاون التجاري بين الدول العربية والافريقية والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين المنطقتين من خلال دعم التعاون بين المؤسسات المعنية بمجالي التجارة والاستثمار.