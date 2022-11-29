وزيرة المرأة  تشرف على تدشين جملة من منشآت الطفولة  وتفرد القيروان ب 3 روضات عمومية من بين 30 روضة احدثت بالمناطق ذات الأولوية

أكدت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى انه تم احداث 30 روضة عمومية بالمناطق ذات الاولوية، وأن حظ ولاية القيروان هو الأوفر حيث تم افرادها ب 3 رياض عمومية بكل من السبيخة والعلا وحفوز





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واضافت في تصريح ل(وات) اليوم الثلاثاء خلال زيارة عمل ادتها الى ولاية القيروان أن هذه الزيارة تندرج في إطار الاحتفال بشهر حماية الطفولة في تونس مشيرة الى ان احداث الرياض العمومية يتنزّل في إطار تجسيم أهداف برنامج الروضة العمومية الذي يستهدف المناطق الداخليّة والحدوديّة وذات الأولويّة وتكريسا لتكافؤ الفرص بين جميع أطفال تونس.وافادت بأن الوزارة ستواصل العمل من أجل الترفيع في نسبة التغطية ما قبل المدرسيّة لاسيما في المناطق الدّاخليّة بهدف خلق بيئة سليمة لتربية الناشئة وتعميمها في كافة الجهات.وتولت الوزيرة بالمناسبة تدشين روضة عمومية بمنطقة العويثة من معتمدية السبيخة تقدر كلفتها الجملية بحوالي 740 ألف دينار وتبلغ طاقة استيعابها 60 طفلا و تتضمّن جناحا إداريّا وفضاء متعدّد الاختصاصات للتنشيط التربوي والاجتماعي ووحدات صحيّة، ويؤمّن خدماتها 4 إطارات تربويةوقامت بافتتاح مركّب الطّفولة بمعتمديّة العلا بتكلفة ماليّة تُقدّر بـــ 2ر1 مليون دينار ويُؤمّن الرّعاية لأكثر من 35 طفلا مكفولا ويتكوّن من جناح إداري وفضاءات للتنشيط التربوي والاجتماعي ووحدات صحيّة ومطبخ وقاعة أكل وفضاء خارجي ويشرف على تأمين خدماته إطارين تربويين و11 عاملا.كما دشنت الوزيرة الروضة العمومية بالعلا والتي ما زالت بصدد استكمال الأشغال النهائية وستستقبل قرابة 60 طفلا خلال الأيّام القادمةوادت الحاج موسى زيارة الى المركز المندمج للشباب والطفولة بمعتمديّة حفوز والذي ينتفع بخدماته 133 طفلا موزعين بين 13 مكفولا مقيما و85 مكفولا بالوسط الطبيعي و15 منتفعا بالإيداع العائلي ومنهم 15 طالبا جامعيّا.وعاينت بالمناسبة وضعيّة مختلف مرافق المركز الذي يحتوي على 5 وحدات حياة، مطّلعة على جودة الخدمات التي يقدمها لفائدة منظوريه سواء بصيغة الإقامة أو نصف الإقامة.وفي نفس الإطار، أعطت الوزيرة إشارة انطلاق نادي الأطفال بمعتمدية حفوز الذي تُقدّر كلفة إنجازه ب 680 ألف دينار.وأوصت في هذا الاطار بتعزيز انفتاح النادي على المحيط الخارجي بما يضمن الترفيع من عدد رُوّاده من الأطفال، داعية إلى إيلاء أهميّة خاصة للأنشطة الثقافيّة كالمطالعة والرّسم بما ينمي الحس الإبداعي لدى الطفل.