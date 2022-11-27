بطولة ماسبالوماس للتنس - تاهل معز الشرقي الى الدور الاخير من التصفيات التمهيدية


Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 - 19:33 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تاهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 375 عالميا الى الدور الاخير من جدول التصفيات التمهيدي لبطولة ماسبالوماس الاسبانية المقامة على ملاعب ذات ارضية ترابية اثر فوزه اليوم الاحد على الاسباني بول توليدو باغ المصنف 914 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-1 و6-صفر).
وسيلاقي معز الشرقي في الدور الاخير من التصفيات التمهيدية التي تسبق الجدول الرئيسي الاسباني ماكس الكالا غوري المصنف 551 عالميا غدا الاثنين.

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