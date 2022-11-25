وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: التصريح بـ 5343 عملية إستثمار بقيمة 1060.6 م.د إلى موفى شهر أكتوبر 2022

تم إلى موفى شهر أكتوبر التصريح بـ 5343 عملية إستثمار بقيمة 1060.6 م.د مقابل 5565 عملية بقيمة 1090.0 م.د خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 4.0 بالمائة من حيث العدد و2.7 بالمائة من حيث القيمة، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية

وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016 -2020 شهدت التصاريح تراجعا بـ 16.7 بالمائة من حيث العدد



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و6.0 بالمائة من حيث القيمة.وتراجعت الإستثمارات المصرح بها في نشاط التحويل الأولي المندمج (خاصة استخراج الزيوت الغذائية وفق النمط البيولوجي) من 160.3 م.د خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2021 إلى 56.0 م.د خلال الفترة نفسها من سنة 2022 ( - 65.1% ). من ناحية أخرى تراجعت الإستثمارات المصرح بها في أنشطة الخدمات الفلاحية من 127.1 م.د إلى 118.9 م.د (- 6.5 %).الإستثمارات المصادق عليهاوبلغت الإستثمارات المصادق عليها 2559 عملية إستثمار بقيمة 481.4 م.د مقابل 2471 عملية استثمار بقيمة 380.9 م.د خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية مسجلة بذلك تطورا بـ 3.6 بالمائة من حيث العدد وبـ 26.4 بالمائة من حيث القيمة. وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020 شهدت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 21.0 بالمائة من حيث العدد وتطورا بـ 8.7 بالمائة من حيث القيمة.وستمكن الإستثمارات المصادق عليها من إحداث 2674 موطن شغل قار مقابل 2887 خلال نفس الفترة من سنة 2021.أهم النتائج حسب القطاعات والأنشطةتوزعت الاستثمارات المصادق عليها حسب القطاعات كما يلي(م.د):بلغت الإستثمارات في نشاط تربية الدواجن قيمة 69.3 م.د مقابل 18.8 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2021.بلغت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط غراسة الأشجار المثمرة قيمة 143.1 م.د وهو ما يمثل 48.7 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه في الأنشطة الفلاحية.بلغت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط الصيد بالكركارة قيمة 21.7 م.د بعد أن كانت في حدود 4.0م.د.تطورت الإستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية لتمثل 6 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه بعد أن كانت لا تتجاوز 1 بالمائة وقد بلغت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط تربية الأسماك في الاقفاص العائمة 30.5 م.د.تطورت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط خدمات تحضير الأرض والجني والحصاد بـ 53.9 بالمائة لتبلغ 27.7 م.د بعد أن كانت في حدود 18.0 م.د.بلغت الإستثمارات المصادق عليها في نشاط المعاصر44.0 م.د مقابل 20.2 م.د خلال نفس الفترة من السنة المنقضية وهو ما يمثل 76.3 بالمائة من جملة الإستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي. أهم النتائج حسب صنف الباعثينوتطورت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان والنساء الباعثات بـ 12.7 ب المائة و48.7 بالمائة على التوالي.في حين تراجعت الإستثمارات ذات المساهمة الأجنبية من 17.6 م.د خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2021 إلى 4.5 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2022.هيكلة مصادر التمويلوإنتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 127.7 م.د أي ما يمثل 26.5 بالمائة من حجم الإستثمار المصادق عليه مقابل حجم منح ناهز 113.0 م. د خلال نفس الفترة من سنة 2021.وتوزعت المنح حسب الصنف كما يلي:بلغت منحة إقتناء المعدات الفلاحية قيمة 48.0 م.د أي ما يمثل 37.6 بالمائة من مجموع المنح المصادق عليها. هذا وقد تمت المصادقة على إقتناء 1093 جرارا فلاحيا بقيمة 91.0 م.د مقابل 1107 جرارا بقيمة88.9 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2021.تطورت منحة الفلاحة البيولوجية بـ 18.8 بالمائة لتبلغ 9.5 م.د.تطورت نسبة القروض لتبلغ 21.4 بالمائة بعد أن كانت في حدود 18.2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021. القروض العقاريةوتمت المصادقة على إسناد 41 قرضا عقاريا بقيمة 6.5 م.دمقابل 51 قرضا بقيمة 8.0 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2021. هذا وستمكن هذه القروض من إدماج 374 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 518 هك من الأراضي خلال نفس الفترة من سنة 2021.