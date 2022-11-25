مدرب الأرجنتين: ميسي جاهز لمواجهة المكسيك غدا ولن نغير طريقة لعبنا

أكد ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني جاهزية منتخبه لمواجهة نظيره المكسيكي غداً السبت على استاد لوسيل ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، الخاص بالمباراة: "نحن نفكر في مباراة المكسيك، وطريقة لعبنا ستكون مماثلة للمباراة السابقة أمام السعودية ولن نغير طريقتنا بسبب الهزيمة، سنركز على الهجوم لتحقيق الفوز ضد المكسيك وسنحدّد قائمة اللاعبين في التشكيلة".



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وأضاف: "لن نغير اللاعبين غداً. بعد تلك الخسارة شعرنا بالقلق وكان علينا أن ننساها ويجب علينا أن نصمد ونمر إلى مرحلة تالية. لقد اجتمعنا، ولاعبونا تدرّبوا جيداً وفي أتم الجاهزية للمباراة".وأشار إلى أن منتخب المكسيك فريق رائع وهجومي ويمتلك مدرباً جيداً وقال: "لكن لدينا طريقة لعبنا الفريدة ولن تتغير. لقد خسرنا مباراتنا الافتتاحية وعلينا أن نصمد، هناك ضغط شعبي نحمله على اكتافنا ومنتخبنا مصمّم على تقديم كل ما لديه حتى آخر لحظة لنصحح هذا الوضع وعلينا أن نظهر أننا جديرون بالتواجد هنا في المونديال".وقال مدرب الأرجنتين: "ليونيل ميسي جاهز لمباراة الغد أكثر من أي وقت سابق وهو بخير بدنياً وذهنياً ونحتاج لكل لاعب في المنتخب".وقال: "أنا لا أتابع الصحافة بعد المباراة حتى بعد الفوز وأردت اليوم أن تعلم الجماهير قدر الجهد الذي قدّمناه، ونحن واثقون في قدرتنا، ومباراة الغد مهمة وكلهم يعولون علينا ويجب أن نركز ونمضي قدماً".وأوضح أنه من الطبيعي أن تكون قلقاً في أول تجربة في كأس العالم وتشعر بقلق عندما تخسر الأرجنتين ولطالما دعمنا الشعب الأرجنتيني ونحن نختلف عن منتخبات أخرى تبدأ كأس العالم. و"علينا أن نحصد النقاط ونحتاج إلى 4 أو 6 نقاط لنتقدم. وبخصوص الأسطورة دييغو مارادونا كان يوم وفاته حزيناً للجميع وعندما نشاهد صورته لا نصدق أنه فارقنا وليس بيننا".وتابع: "تناقشنا حول الفار والتسلل وما يمكن القيام به إزاء ذلك كي لا نقول إننا خسرنا بسبب التسلل، فبعد الخسارة علينا أن نقف سوياً على أقدامنا ونستعد للمباراة القادمة خاصة أن كل شي كان مثالياً لمدة طويلة ونحن نحتاج للدعم في الأوقات العصيبة، نعم لم نهزم منذ مدة طويلة لكن كرة القدم فيها خسارة وفوز".بدوره، قال لاوتارو مارتينيز لاعب المنتخب الأرجنتيني عن المواجهة السابقة أمام منتخب السعودية: "كنا متحمسين للغاية وكنا ننتظر الفوز في مباراتنا الافتتاحية أمام السعودية لكننا انهزمنا بسبب أخطاء ارتكبناها والآن نسينا تلك الهزيمة ونستعد لمواجهة المكسيك وقمنا بتحليل أدائها ونسعى لتحقيق الفوز".وأضاف: " لقد حزنا كثيراً وشعرنا بالألم لأن المباراة أمام منتخب السعودية لم نفز بها والآن نحن مستعدون لمواجهة خصم قوي وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية".وتابع: "المنتخب المكسيكي سيدخل مباراة الغد بطموح الفوز وسيقدم مردوداً قوياً وسنواجهه بشراسة. وعلينا الآن أن نفكر بطريقة إيجابية. نحن متحدون ونعرف كيف نرتقي أمام التحديات ونسعى لأن نكون متحدين. مباراة الغد حاسمة لنا، وستكون مهمة للغاية لمستقبلنا وما سنقوم بتقديمه على الملعب، ويجب أن نبرز أننا نملك القدرة والجودة للفوز".وأشار إلى أنه لا وجود لضغط في صفوف المنتخب ولديه الثقة في مهارات لاعبيه وسيفعلون كل شيء لتحقيق الفوز.