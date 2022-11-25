مباراة ودية - تعادل شبيبة القيروان مع القادسية السعودي 3-3


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 18:06 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تعادلت شبيبة القيروان مع نادي القادسية السعودي 3-3 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الجمعة على ملعب حمدة العواني بالقيروان.
وجاءت اهداف شبيبة القيروان بفضل كل من محمد امين الذويبي ومحمد امين الغابي واسكندر النفاثي.

وتتصدر شبيبة القيروان المجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 13 نقطة من 5 مقابلات.
اما القادسية السعودي الذي يدربه التونسي الحبيب بن رمضان فيحتل المركز العاشر بمجموع 15 نقطة من 12 مباراة ضمن بطولة الدرجة الاولى السعودية.
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