كاس العالم 2022 - غياب نيمار ودانيلو لنهاية دور المجموعات بسبب إصابة في الكاحل


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 16:33 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال طبيب المنتخب البرازيلي اليوم الجمعة إن الثنائي نيمار ودانيلو سيغيبان عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم أمام سويسرا والكاميرون بعد تعرضهما لإصابات في الفوز 2-صفر على صربيا أمس الخميس.
وقال للصحفيين "خضع نيمار ودانيلو لفحص بالرنين المغناطيسي بعد ظهر اليوم الجمعة ووجدنا تمزقا في أربطة الكاحل. سيغيبان بالتأكيد عن المباراة القادمة وسنتحلى بالحذر حيث سيخضع اللاعبان لبرنامج علاجي لتجهيزهما للعب ثانية في كأس العالم".

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