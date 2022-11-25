حيازة مسدس وذخيرة بمنزل تميم، والحرس يدعو المواطنين الى الابلاغ عن كل ما يهدد الامن العام


Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 - 09:23 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم معززة بمصلحة التوقي من الإرهاب من حجز مسدس ناري وكمية من الذخيرة ومواد مخدرة، وفق بلاغ أصدره اليوم الجمعة الناطق الرسمي للحرس الوطني.


وأضاف المصدر ذاته أنه تم مباشرة قضية عدلية موضوعها " حيازة سلاح ناري وذخيرة ومواد مخدرة " متبعة ضد 05 أشخاص (02 بحالة احتفاظ و02 بحالة تقديم وإدراج شخص آخر بالتفتيش).

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وأكد أن الادارة العامة للحرس الوطني تشدد على سعيها للتصدي لماسكي الأسلحة النارية خارج الأطر القانونية،
و بعد التنسيق مع النيابة العمومية.

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ودعا المواطنين لمساندة المجهودات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يهدد الأمن العام عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

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