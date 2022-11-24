رئيس الجمهوريّة يستقبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 19:09 قراءة: 0 د, 21 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الخميس، بقصر قرطاج، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق.
"وتناول اللقاء الإطار التشريعي لأملاك الدولة وضرورة المحافظة عليها وتنقيح ما يجب تنقيحه من نصوص حتى لا يقع إهمال هذه الأملاك وحتى يستفيد منها التونسيون وخاصّة في إطار الشركات الأهلية كما أعرب عن ذلك عديد المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية"، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهوريّة.



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