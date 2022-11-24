الدورة العاشرة للاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء لافضل الرياضيين التونسيين - يوم الخميس 1 ديسمبر الاعلان عن قائمة المرشحين للقب الافضل لعام 2022

تعلن وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" يوم الخميس 1 ديسمبر المقبل عن أسماء الرياضيين المرشحين والرياضيات المرشحات للقب الافضل في الدورة العاشرة للاستفتاء الرياضي الوطني السنوي الذي تنجزه الوكالة لاختيار أفضل الرياضيينوالرياضيات لعام 2022 في خمسة اصناف ( افضل رياضي وافضل رياضية وافضل لاعب كرة قدم وافضل رياضي بارالمبي وافضل رياضية بارالمبية).







ويذكر انه سيتم اعتماد خمسة مرشحين في كل صنف من المسابقات بناء على استفتاء تمهيدي يشارك فيه عدد من الصحفيين والخبراء.





