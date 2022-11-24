الدورة العاشرة للاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء لافضل الرياضيين التونسيين - يوم الخميس 1 ديسمبر الاعلان عن قائمة المرشحين للقب الافضل لعام 2022


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 14:32 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تعلن وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" يوم الخميس 1 ديسمبر المقبل عن أسماء الرياضيين المرشحين والرياضيات المرشحات للقب الافضل في الدورة العاشرة للاستفتاء الرياضي الوطني السنوي الذي تنجزه الوكالة لاختيار أفضل الرياضيينوالرياضيات لعام 2022 في خمسة اصناف ( افضل رياضي وافضل رياضية وافضل لاعب كرة قدم وافضل رياضي بارالمبي وافضل رياضية بارالمبية).


ويذكر انه سيتم اعتماد خمسة مرشحين في كل صنف من المسابقات بناء على استفتاء تمهيدي يشارك فيه عدد من الصحفيين والخبراء.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257290



World cup
  11:00 Suisse - Cameroun 1-0
  14:00 Uruguay - Corée
  17:00 Portugal - Ghana
  20:00 Bresil - Serbie

En continu...

Toutes les news...
الخميس 24 نوفمبر 2022 | 29 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:47 12:13 07:06 05:36
Babnet
22°
 Babnet22° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1623°-1517°-1517°-1518°-13
  • Avoirs en devises
    21893,0

  • (23 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35071 DT        1$ =3,25017 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 nov)   890,1 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   