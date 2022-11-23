قابس : تقدم موسم جني الزيتون بحوالي 27 بالمائة

يتواصل بولاية قابس موسم جني الزيتون حيث تم الى حد اليوم جني حوالي 27 بالمائة من صابة الموسم الحالي وهو ما يوازي 16 الفا و200 طن وفق ما أفاد به مراسل " وات " رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقابس حسونة بن علي.

وكانت صابة الزيتون للموسم الحالي قد قدرت بولاية قابس ب 60 ألف طن منها 58 ألف طن متأتية من القطاع السقوي وهو ما يمثل زيادة في الانتاج مقارنة بالموسم الفارط بنسبة تبلغ 47.5 بالمائة.





كما بلغت التقديرات لانتاج زيتون المائدة وفق معطيات تحصل عليها مراسل " وات " من المندوبية الجهوية للفلاحة 848 طنا مقابل 748 طنا خلال الموسم الفارط وهو انتاج متأت من 17 الفا و 700 من اصول الزيتون المنتجة.

وكانت صابة الموسم الفارط من الزيتون قد بلغت 31.5 الف طن منها 30.5 الف طن كانت متأتية من القطاع السقوي وذلك مقابل 40 الف طن خلال الموسم الذي سبقه.



