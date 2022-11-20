كأس العالم 2022.. مدرب منتخب الولايات المتحدة يؤكد جاهزية المنتخب لمواجهة بلاد الغال

أكد غريغ برهالتر مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم جاهزية المنتخب لخوض المباراة الأولى أمام منتخب بلاد الغال غدا /الإثنين/ في دور المجموعات بنهائيات كأس العالم قطر 2022 والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.





..



.

.. ...

وقال المدرب الأمريكي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمركز الإعلامي الرئيسي للمونديال، إن منتخب ويلز يضم لاعبين متميزين ويلعب الكرة بشكل جماعي، وبالتالي يجب أخذ الحذر منه رغم أن البعض لا يرشحه للتأهل، منوها بأن كرة القدم لا تحسم بالتوقعات أو بقوة أو ضعف المنافس وإنما بالأداء داخل الملعب خلال الـ 90 دقيقة، مشيرا إلى أن المنتخب الأمريكي يعمل على تقديم مستوى جيد من أجل تخطي عقبة المباراة الأولى في المونديال.ونوه برهالتر إلى أن المنتخب الأمريكي خاض العديد من المباريات الكبيرة قبل مواجهة ويلز التي ينتظر أن تكون قوية ومثيرة، مشيرا إلى أنه كمدرب يستطيع أن يجعل اللاعبين أكثر هدوءا خلال مباريات المونديال.من جهته، قال تايلر آدامز مدافع المنتخب الأمريكي إن مواجهة ويلز ستكون صعبة، وسنحاول إيقاف المهاجم الويلزي غاريث بيل حيث ندرك جيدا أنه المهدد الأكبر للمنتخب الأمريكي.وأشار آدامز إلى أن منتخب بلاده يفتقد لخدمات بعض العناصر المؤثرة، ولكن هذا لن يمنع المنتخب من الأداء الجيد في المونديال، مبينا أن العناصر الجديدة تكتسب الخبرات تدريجيا.وشدد المدافع الأمريكي على أنه يسعى لتقديم أفضل مستوى ممكن خلال مباراة الغد أمام ويلز، منوها بأن تمثيل منتخب بلاده شرف كبير له ولكل اللاعبين الذين ضمتهم القائمة.ويستهل منتخب أمريكا مشواره في المونديال، بمواجهة ويلز، غدًا /الإثنين/، ثم يلتقي بمنتخب إنقلترا يوم /الجمعة/ المقبل، ثم يواجه إيران يوم 29 من الشهر ذاته.