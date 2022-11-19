وزير الدّفاع يتفقد بجربة الوحدات العسكريّة المساهمة في معاضدة قوات الأمن الداخلي بمناسبة القمة الفرنكوفونية


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 16:33 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أدى وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، صباح اليوم السّبت، زيارة تفقد للوحدات العسكرية البرية والبحرية والجوية العاملة بجربة، المساهمة في معاضدة قوات الأمن الداخلي من حيث التأمين والإسناد اللوجيستي والصّحي بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفنية.


واطّلع ممّيش بالمناسبة على ظروف العيش والعمل وأوصى العسكريين بملازمة اليقظة "في سبيل توفير عوامل نجاح هذه القمة التي تحتضنها تونس من 19 إلى 20 نوفمبر 2022 في دورتها الثامنة عشرة، باعتبارها شريكا أساسيا لمنظمة الفرنكوفونية"، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.


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