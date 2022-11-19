المنستير: دائرة الاستئناف للمحكمة الإدارية تنقض الحكم الابتدائي بإعادة أحد المترشحين إلى سباق الانتخابات التشريعية وترفضه مضمونا

قضت الدائرة الإستئنافية للمحكمة الإدارية بنقض الحكم الابتدائي المتعلق بقبول طعن أحد المترشحين بولاية المنستير في قرار رفض الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير ملف ترشحه للانتخابات التشريعية 2022، ورفضه مضمونا، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بليغ قاسم "وات".





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وكانت الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير قبلت الطعن شكلا في قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير المتعلق برفض ملف أحد المترشحين للانتخابات التشريعية لسنة 2022 لتحافظ بذلك الهيئة الفرعية للانتخابات على 56 مترشحا في سباق الانتخابات التشريعية من المقبولين أوليا.وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير تلقت 05 طعون وقع رفض على مستوى الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير 04 منها شكلا وقبول طعن واحد الذي استأنف المسار القضائي الاستئنافي.وسجلت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير إيداع جملة 71 مطلب ترشح للانتخابات، حظي 56 منها بالقبول أوليا في حين رفض 15 مطلب ترشح آخر حسب النتائج الأولية.وتنطلق من ناحية أخرى بداية من يوم 21 نوفمبر الجاري ولمدة يومين عملية أداء القسم أمام قاضي محكمة الناحية بالنسبة إلى مجموع 90 من أعوان مراقبة الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2022 المقبولين أوليا على مستوى الولاية حسب ذات المصدر.