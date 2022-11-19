جمعية "ابتسامة" بدوز تفتح اول وحدة لاختبار قيس الذكاء بالولاية

دشنت الجمعية المحلية لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة بدوز بقبلي، المعروفة بجمعية "ابتسامة" يوم امس الجمعة، وحدة لاختبار قيس الذكاء هي الاولى من نوعها في ولاية قبلي





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واوضح المنسق العام للجمعية عاطف منصور ل"وات" ان هذه الوحدة موجهة للاطفال وتقوم بعدة اختبارات نفسية لفائدتهم من اجل تحديد نسبة الذكاء عند الطفل، وذلك في اطار تقريب الخدمات من اهالي الجهة وتجنيبهم عناء التنقل للولايات المجاورة للقيام بالتخاطيط والقياسات الاساسية للتعرف على الصحة النفسية لابنائهمواضاف منصور ان جمعية "ابتسامة" تضع هذه الوحدة على ذمة كافة مستحقيها من الاطفال وخاصة منهم الحاملين لبعض الاعاقات او الذين يعانون من صعوبات في التعلم ومن ثمة تحديد ما يستحقونه من احاطة نفسية تساعد في مزيد ادماجهم في المجتمع وتجاوزهم للصعوبات التي تعترضهم وهو ما يتماشى مع الاهداف التي ترسمها الجمعية في رعاية الاطفال حاملي طيف التوحد