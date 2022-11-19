الجرندي في الاجتماع الوزراي43 للفرنكوفونية: قمّة جربة مناسبة لبلورة الحلول المشتركة وصياغة تصورات مستقبلية

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، يوم الجمعة، في افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري 43 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى "ضرورة أن تكون قمّة جربة مناسبة لبلورة الحلول المشتركة وصياغة تصورات مستقبلية تضمن غدا أفضل للأجيال المُقبلة".





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وأضاف خلال المؤتمر الذي انتظم بجربة، وحضره وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في قمة الفرنكوفونية والأمينة العامّة للمنظمة، لويز موشيكيوابو، أن "مؤتمر القمة برئاسة تونس سيركز نقاشاته حول مختلف القضايا الحيوية".وبحسب بلاغ إعلامي للخارجية، أبرز الجرندي في كلمته الحاجة الأكيدة للتمسك بقيم السلام والوئام والتسامح والتضامن والحوار، في ظل التحديات متعددة الأبعاد التي يشهدها العالم، بما في ذلك في مجالات الصحة والاقتصاد والبيئة والأمن والطاقة، والتي قال إنها "تدفع دول الفضاء الفرنكفوني نحو مزيد من التضامن ومضاعفة العمل المشترك لتحقيق الاستجابة الفاعلة لهذه التحديات".وبين وزير الخارجية، في كلمته، أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة كإحدى مقومات الاستجابة وتكريس المبادئ والقيم التي تقوم عليها الفرنكوفونية، وتعزيز التنمية المشتركة والمتكافئة والمتضامنة والمستدامة.وشدد على ضرورة أن يكون العالم الرقمي أداة للترابط والتضامن ومصدرا للتنوع لا محركا للتوتر أو مغذيا للتهديدات المتنامية في العالم.من جهة أخرى، لاحظ الجرندي أن المشاركة الواسعة للدول الأعضاء في فعاليات قمة جربة، المتزامنة مع الذكرى الخمسين لإنشاء منظمة الفرنكوفونية، والحضور الكبير لمختلف الأطراف من منظمات دولية وفاعلين اقتصاديين وإعلاميين وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، "يبرز مدى التمسك بقيم وأهداف الفرنكوفونية كفضاء للحوار والتسامح والعيش المشترك"، وفق تعبيره.وأشار إلى ما تمثله جزيرة جربة من تجسيد لهذه القيم "حيث تختزل معاني تعايش الحضارات والأديان منذ آلاف السنين في كنف السلام والوئام والتسامح والتضامن".من جهتها، أشادت الأمينة العامّة للمنظمة الفرنكوفونية، لويز موشيكيوابو، في كلمتها، بجهود تونس من أجل توفير كافة مقومات نجاح القمّة ومختلف فعالياتها الموازية. واستعرضت بالمناسبة الخطوط العريضة لنتائج المؤتمرات الوزارية الفرنكوفونية المنعقدة خلال سنة 2022، مبينة أبرز التحديات التي تواجه الفضاء الفرنكوفوني.وأكدت الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري أهمية انعقاد المؤتمر في ظرف دولي وصفه المتحدثون باسمها بـ"بالغ التعقيد"، ما يستوجب حلولا مشتركة.وأبرزت الوفود في كلماتها الاستعداد للمساهمة البنّاءة في مختلف النقاشات حول المسائل المُدرجة في جدول أعمال المؤتمر الوزاري من أجل التوصل إلى نتائج تستجيب لمختلف التحديات القائمة وصياغة المُخرجات المُزمع اعتمادها تمهيدا لعرضها على القمّة، المقرر عقدها يومي 19 و20 نوفمبر 2022.وعبّرت الوفود المشاركة عن عميق تقديرها لتونس لكرم الوفادة وإحكام التنظيم ، مشيدة باختيار جزيرة جربة، أرض اللقاء والتسامح، لاحتضان هذا الحدث البارز.