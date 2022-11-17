قبلي: يوم دراسي بمعتمدية رجيم معتوق حول الشركات الاهلية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني

احتضنت دار الشباب بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية، صباح اليوم الخميس، يوما دراسيا حول تأسيس الشركات الأهلية خصّص للتعريف بمزايا هذه الشركات ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

واوضح معتمد رجيم معتوق، منير بن رمضان، لـ"وات"، أن هذا اليوم الدراسي، الذي اشرف عليه قاضيان، ركز على إبراز الاجراءات القانونية لتأسيس الشركات الأهلية واهميتها في الاقتصاد التضامني الاجتماعي الذي بإمكانه ان يمثل رافدا هاما من روافد التنمية بهذه الربوع.







وبيّن المصدر ذاته أن هذا اليوم الدراسي يستهدف بالاساس القطاعات التي هي حاليا في طور اتمام اجراءات تركيز شركات أهلية ومنها الشركة الأهلية لمربي الإبل التي من المنتظر توقيع وثائق بعثها خلال الاسبوع المقبل، الى جانب شروع مجمع نسائي للحرفيات في جمع راس المال لبعث شركة اهلية قريبا.

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وثمن منير بن رمضان هاتين البادرتين اللتين ستمثلان النواة الاولى للشركات الاهلية بولاية قبلي، مشيرا الى الافاق الهامة التي يمكن لهذه الشركات فتحها امام الاقتصاد التضامني الاجتماعي الذي بامكانه التخفيف من وطاة البطالة والحد من تداعيات الازمات الاقتصادية الحادة، علاوة على دفع التنمية الجهوية والمحلية.



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وشمل برنامج هذا الملتقى، الذي ساهم في تأثيث فقراته منتدى الجنوب للدراسات القانونية بالتعاون مع جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة والسلط الجهوية والمحلية عدة مداخلات حول اهداف الشركات الاهلية امّنها الخبير في في الاقتصاد الاجتماعي التضامني انور بالحبيب، وحول الاطار القانوني لبعث الشركات الاهلية وامنها قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمدنين ورئيس منتدى الجنوب للدراسات القانونية منصور شلندي، اضافة الى مداخلة حول كيفية انشاء الشركة الاهلية وتسييرها من تقديم ئيس المحكمة العقارية بقابس جمال بنصر، ومداخلة حول ادارة الشركات الاهلية المحلية من تقديم المحامي رمزي محمدي والباحثة في القانون امل شراقة.



وبيّن المصدر ذاته أن هذا اليوم الدراسي يستهدف بالاساس القطاعات التي هي حاليا في طور اتمام اجراءات تركيز شركات أهلية ومنها الشركة الأهلية لمربي الإبل التي من المنتظر توقيع وثائق بعثها خلال الاسبوع المقبل، الى جانب شروع مجمع نسائي للحرفيات في جمع راس المال لبعث شركة اهلية قريبا.وثمن منير بن رمضان هاتين البادرتين اللتين ستمثلان النواة الاولى للشركات الاهلية بولاية قبلي، مشيرا الى الافاق الهامة التي يمكن لهذه الشركات فتحها امام الاقتصاد التضامني الاجتماعي الذي بامكانه التخفيف من وطاة البطالة والحد من تداعيات الازمات الاقتصادية الحادة، علاوة على دفع التنمية الجهوية والمحلية.وشمل برنامج هذا الملتقى، الذي ساهم في تأثيث فقراته منتدى الجنوب للدراسات القانونية بالتعاون مع جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة والسلط الجهوية والمحلية عدة مداخلات حول اهداف الشركات الاهلية امّنها الخبير في في الاقتصاد الاجتماعي التضامني انور بالحبيب، وحول الاطار القانوني لبعث الشركات الاهلية وامنها قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمدنين ورئيس منتدى الجنوب للدراسات القانونية منصور شلندي، اضافة الى مداخلة حول كيفية انشاء الشركة الاهلية وتسييرها من تقديم ئيس المحكمة العقارية بقابس جمال بنصر، ومداخلة حول ادارة الشركات الاهلية المحلية من تقديم المحامي رمزي محمدي والباحثة في القانون امل شراقة.