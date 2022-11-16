رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الاجتماعية


Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 - 20:23 قراءة: 0 د, 29 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية. وتناول اللقاء سير عمل الوزارة وجملة من الملفات الاجتماعية.
وأكّد رئيس الجمهورية، مجدّدا، على أنه لا مجال للتخلي عن الدور الاجتماعي للدولة لأن الحق في الحياة الكريمة وفي التعليم وفي الصحة وغيرها من الحقوق لا تخضع لمعايير الربح والخسارة ولا يمكن أن توضع في بورصة القيم المنقولة تتقاذفها مقاييس العرض والطلب.

أما بخصوص المنشآت والمؤسسات العمومية، فقد أشار رئيس الدولة إلى أن الحلّ ليس في التفريط فيها، بل في إصلاحها ومحاسبة كل من يعمل على تفليسها بغرض التفويت فيها.

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