بن عروس: الهيئة الفرعية للانتخابات تتلقى إعلاما باستئناف حكم ابتدائي في رفض مطلب ترشح للانتخابات التشريعية

تلقّت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس إعلاما باستئناف حكم ابتدائي في رفض طعن من الطعون الخمسة التي قدمها المترشحون للانتخابات التشريعية المقبلة عن دوائر بن عروس.





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وبحسب ماصرح به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، الكيلاني هلال، لـ"وات"، اليوم الثلاثاء، فقد تم إعلام الهيئة باستئناف حكم ابتدائي في رفض طعن مقدّم من أحد المترشحين عن دائرة المروج-بئر القصعة والذي تم رفض مطلبه ابتدائيا لتقديمه ترشيحه للانتخابات في غير الدائرة المرسم بها.وكانت المحكمة الابتدائية بتونس أنهت يوم الجمعة المنقضي ختم طور التقاضي الابتدائي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية المعروضة أمامها والبتّ في جميع الطعون لتؤيد قرارات الرفض الصادرة عن الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس في عدم قبول ملفات 5 ترشح لتضمّنها نقائص او اخلالات.وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس أسقطت 18 مطلبا لمترشحين محتملين للانتخابات التشريعية المقبلة، تقدّم خمسة منهم بطعون لدى المحكمة الإدارية، وذلك بعد تداولها في ملفات 67 مترشحا للانتخابات التشريعية القادمة، لتقضي بقبول أوّلي لـ39 مترشّحا يتوزعون على 9 نساء و30 رجلا.وتفتح جميع الاحكام الصادرة في الطور الابتدائي للطعن بالاستئناف لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية طبق الآجال والصيغ والاجراءات المحددة.يشار الى ان الاعلان عن القائمات النهائية سيكون بتاريخ 22 نوفمبر 2022، وفق ما تم ضبطه في الرزنامة المحيّنة للهيئة العليا للانتخابات.