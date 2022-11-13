حومة السوق: وزير السياحة يفتتح معرض الصناعات التقليدية والابداعات الحرفية بالقرية الحرفية

افتتح وزير السياحة محمد المعز بلحسين، بعد ظهر اليوم الأحد، بالقرية الحرفية وسط مدينة حومة السوق، معرض الصناعات التقليدية والابداعات الحرفية الذي انتظم بمناسبة القمة الفرنكوفونية، للتعريف بحرف وابداعات الصناعات التقليدية للبلاد التونسية في ثرائها وخصوصياتها وجمالها وابداعها، واتاحة الفرصة للعارضين لترويج منتوجاتهم والتعريف بها ولتبادل المعارف والمهارات.





..



.

.. ...

وتجول الوزير، مرفوقا بوالي مدنين وثلة من اطارات وزارة السياحة، بين اجنحة القرية الحرفية المكونة من أكثر من 70 عارض، بعضهم يعرضون بصفة قارة بهذه القرية التي وضعها ديوان الصناعات التقليدية على ذمة حرفيي جزيرة جربة، واخرون قدموا من جهات مختلفة لتقديم منتوجات متعددة في النسيج والحياكة والسمار والنحاس والفضيات والتطريز والفخار والتزويق على مختلف المحامل والجلد والفسيفساء وعدة اختصاصات اخرى تعكس ثراء قطاع الصناعات التقليدية.وأكد بلحسين لدى افتتاحه معرض الصناعات التقليدية والابداعات الحرفية بالقرية الحرفية، أهمية الصناعات التقليدية في التعريف بالهوية والتراث المادي واللامادي، مبرزا اهمية هذا المعرض في الترويج للقطاع وتقريبه من الحرفاء.وقال ان هذا المعرض سيكون انطلاقة بمناسبة القمة الفرنكوفونية، ستعقبها عدة معارض أخرى بالقرية الحرفية من اجل تنشيط هذا الفضاء ودفع الحركة به وخاصة بادراجه في المسلك السياحي.ولفت الوزير الى ضرورة تبادل التجارب والخبرات لاثراء قطاع الصناعات التقليدية وتوجيهه نحو التصدير وذلك بالعمل على اتخاذ اجراءات لتيسير التصدير في قطاع الصناعات التقليدية، مؤكدا العمل على دفع التكوين في القطاع من خلال برنامج مع وزارة التكوين المهني والتشغيل يتعلق باعادة الية التدريب وذلك بسن نصوص قانونية قريبا.واشار الى التوجه نحو مراجعة بعض المسائل في منظومة التكوين المهني والعمل على بعث مركز خاص في الصناعات التقليدية من أجل حماية بعض الصناعات من الاندثار وحتى يقبل الشباب على الصناعات التقليدية ويكتسب المهارات.كما زار وزير السياحة القرية الفرنكوفونية بجربة، مطلعا على أجنحة القطاع السياحي الذي كان له اسهام في تاثيث هذه القرية من خلال الصناعات التقليدية والمطاعم السياحية، والسياحة الطبية والرياضية وغيرها.وقال ان قمة الفرنكوفونية ومنها القرية الفرنكوفونية مناسبة سانحة للتواصل والتقارب بين مكونات الفضاء الفرنكوفوني وتلاقي الشعوب، وفرصة مجسدة لثراء الفضاء الفرنكوفوني المتميز.ولفت الى ان هذا الاقبال الكبير والكثيف للزوار على القرية الفرنكوفونية احد مؤشرات نجاحها الى جانب جاهزيتها وهي تفتح أبوابها امام زوارها وضيوف تونس متيحة الفرصة للاستفادة من تجارب دول الفرنكوفونية والتعريف بالتجربة التونسية وبابداعاتها.