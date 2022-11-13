توزر: ضرورة مزيد الانخراط في جهود التشجير بسبب تنامي ظاهرة التصحر (رئيس دائرة الغابات)

تهدد ظاهرة التصحر وخاصة زحف الرمال أكثر من نصف مساحة ولاية توزر بحسب ما ذكره رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ل"وات" خلال الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للشجرة اليوم الاحد موجها الدعوة لأكبر عدد من الفئات والجمعيات والمؤسسات والخواص للانخراط في جهود التشجير خاصة في المناطق الحضرية.





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وأوضح أن متابعة ظاهرة التصحر تبين تواصل زحف الرمال من الجنوب نحو شمال الولاية مقابل تقلص كميات الرمال بفضل تدخلات الجهات المعنية والتى من بينها المشاريع الغابية للحد من تقدم الرمال.وبين أن مصالح الغابات وضعت على ذمة المواطنين والمؤسسات والجمعيات أكثر من 88 ألف شتلة متنوعة بين رعوية وغابية ونباتات زينة، فيما برمجت الدائرة تشجير 100 هكتار في إطار العناية بالمناطق الغابية، معتبرا أن المساحة المبرمجة تبدو قليلة إلا أن الهدف هو إنجاح عمليات الغراسة.واضاف ان حملات التشجير للموسم الفارط حققت نسبة نجاح ب54 بالمائة بالنسبة للتشجير الحضري، معتبرا النسبة "طيبة" باعتبار طبيعة المناخ بالجهة ومرور موجات حرارة متتالية، مشيرا الى ان الدائرة الجهوية للغابات قامت بتوزيع 27 ألف شتلة منها 39 بالمائة نباتات زينة و35 بالمائة رعوية و21 بالمائة غابية.وبلغ عدد المشاركين في حملات التشجير قرابة 950 مشاركا من خواص وجمعيات ومؤسسات، وتم ابرام 33 اتفاقية تشجير مع الإدارة العامة للغابات، بمبادرة منها لدعم التشجير مع تم تنفيذها داخل المؤسسات العمومية.وتم بمناسبة الاحتفال الجهوي بعيد الشجرة، غراسة حديقة دار الشباب حامة الجريد بنباتات زينة ونباتات غابية بإشراف والي الجهة محمد أيمن البجاوي الى جانب حملات محلية للتشجير في محيط المؤسسات وبالقرب من المناطق السكنية.