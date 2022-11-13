كاس العالم 2022/ السعودية: المدرب رينارد يستبعد نواف العابد من قائمة المونديال

قرر مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد استبعاد اللاعبين نواف العابد وأيمن يحيى وعبدالله الحمدان من قائمة الفريق الأخضر المشارك في نهائيات كاس العالم قطر 2022.

وسيلعب المنتخب السعودي في مونديال قطر في المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين والمكسيك وبولونيا. وتعود أحسن مشاركة سعودية الي نهائيات كاس العالم 1994 بالولايات المتحدة ببلوغه لاول مرة الدور ثمن النهائي.







قائمة اللاعبين السعوديين ال 26 :

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حراس المرمى : محمد العويس ومحمد اليامي ونواف العقيدي.

خط الدفاع : سلطان الغنام ومحمد البريك وعبدالإله العمري وعلي البليهي وعبدالله مادو وحسان تمبكتي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني.

خط الوسط : سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبدالإله المالكي ومحمد كنو وعبدالرحمن العبود وسامي النجعي وهتان باهبري وناصر الدوسري وعلي الحسن ورياض شراحيلي وعبدالله عطيف.

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خط الهجوم : صالح الشهري وفراس البريكان وهيثم عسيري وفهد المولد.



حراس المرمى : محمد العويس ومحمد اليامي ونواف العقيدي.خط الدفاع : سلطان الغنام ومحمد البريك وعبدالإله العمري وعلي البليهي وعبدالله مادو وحسان تمبكتي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني.خط الوسط : سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبدالإله المالكي ومحمد كنو وعبدالرحمن العبود وسامي النجعي وهتان باهبري وناصر الدوسري وعلي الحسن ورياض شراحيلي وعبدالله عطيف.خط الهجوم : صالح الشهري وفراس البريكان وهيثم عسيري وفهد المولد.