مركز النهوض بالصادرات يطلق خدمة رقمية جديدة لتحديد الاسواق ذات الامكانيات التصديرية غير المستغلة

اطلق مركز النهوض بالصادرات خدمة رقمية جديدة تتيح تحديد المنتجات والأسواق ذات الإمكانات التصديرية غير المستغلة لتونس، وفق بلاغ وارد على موقع المركز.





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واطلق على هذه الخدمة "خارطة إمكانية التصدير تونس"، وهي ثمرة تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في اطار المرحلة الثانية من مشروع "الترويج لأنشطة التصدير نحو أسواق جديدة في افريقيا جنوب الصحراء " الذي ينفذ تحت عهدة الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسيةوترنو هذه الخدمة الرقمية الجديدة الى استكشاف فرص تنويع الصادرات التونسية، وهي تتيح، أيضا، تحليلا اقتصاديا للمعلومات التجارية وتحويلها الى معطيات عملية تستند الى منهجية تقييم لإمكانيات التصدير والتي طور مركز التجارة الدولية.كما أطلق المركز خدمة "خريطة النفاذ الى الأسواق" وهي أداة أخرى تسمح بفهم مقتضيات النفاذ الى الأسواق وتحديد التعريفات الديوانية ووحدات التعريفات والتشريعات الخاصة بالنزاعات التجارية الى جانب المتطلبات الترتيبية والأنظمة التفاضلية المطبقة على المنتجات والإجراءات التصحيحية