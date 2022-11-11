ديوان التونسيين بالخارج يؤكد عدم وجود أي مهاجر تونسي على متن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنغ" بميناء "تولون" بفرنسا


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 20:00قراءة: 0 د, 45 ث
      
أفاد ديوان التونسيين بالخارج في بيان له مساء اليوم الجمعة، بعدم وجود أي مهاجر تونسي على متن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنغ" التي تقل مهاجرين تمكنوا من الهبوط في ميناء "تولون بفرنسا"، بعد أكثر من 18 يوما في عرض البحر.
ووافقت السلط الفرنسية على منح الباخرة "أوشن فايكنغ" ميناء آمنا لإنزال أكثر من 230 مهاجرا، فيما تم إجلاء 4 منهم من على متنها لأسباب صحية، حسب ذات البيان.

وأضاف الديوان أن ألمانيا تعهدت باستقبال ثلث المهاجرين الموجودين حاليا على متن "أوشن فايكنغ" على أراضيها، بمجرد فحص ملفاتهم بعد وصول السفينة إلى مدينة تولون الفرنسية.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت أنها ستستقبل سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنغ" وذلك بعد رفض إيطاليا. وأدانت فرنسا موقف إيطاليا "غير المقبول"، محذرة من تأثير هذا القرار على العلاقات الثنائية.
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وكانت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنغ" قد انتشلت عشرات المهاجرين من البحر الأبيض المتوسط، ونقلتهم في البداية إلى إيطاليا، غير أن الحكومة الإيطالية المنتخبة حديثا رفضت السماح لأي مهاجر بالنزول.

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