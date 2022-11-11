النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تستأنف قرار الافراج عن راشد الغنوشي

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان، بأن النيابة العمومية بالمحكمة، قدمت صباح اليوم الجمعة مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق القاضي بابقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح، بعد مثوله يوم امس الخميس للتحقيق، باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي لما يعرف بقضية "شركة انستالينغو" .





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وأكد بن رمضان في تصريح ل (وات)، ان قرار الافراج عن راشد الغنوشي يبقى في انتظار إستكمال الأبحاث وورود نتائج اختبارات فنية، منها ما يتعلق بالاتصالات والمؤيدات الرقمية، مضيفا ان قرار الافراج سيحال على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، لتقرر ما تراه صالحا في شأنه سواء بتأييد قرار قاضي التحقيق أو نقضه.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 المتعهد بملف قضية "شركة انستالينغو"، قرر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحالة سراح مع تحجير السفر عليه، وذلك بعد مثوله للتحقيق باعتباره من ذوي الشبهة في هذا الملف التحقيقي.وكانت النيابة العمومية اذنت منذ جوان 2022 بفتح بحث تحقيقي اولي ضد اكثر من 28 شخصا، ليرتفع لاحقا عدد المشمولين بالابحاث الى حوالي 35 شخصا مشتبه به، منهم 10 بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار او سراح، وجميعهم محالون على التحقيق من أجل تهم ابرزها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة" .