صفاقس: المحكمة الادارية فرع صفاقس تقبل طعنا واحدا من الطعون الثلاثة المقدمة من المترشحين للانتخابات التشريعية

بتت المحكمة الادارية فرع صفاقس في الثلاثة طعون المقدمة ضد قرارات الهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس1 وصفاقس2، بشأن المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، (طعنان بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 وطعن واحد بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2 ).





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وأفاد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للإنتخابات صفاقس 1، ناجح بلغيث، اليوم الخميس، في تصريح لـ"وات"، بأن المحكمة الادارية قد رفضت طعنا من بين الطعنين الذين تقدم بهما مترشحان عن دائرة "جبناينة-العامرة"، في حين تم قبول الطعن الثاني، مشيرا الى ان الطعن الذي تم رفضه من قبل المحكمة الادارية لا يزال في طور الاستئناف.من ناحيته، ذكر المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2، نجيب بن مفتاح، أن الطعن الوحيد الذي تم تسجيله تقدم به مترشح عن دائرة صفاقس الغربية، قد تم رفضه شكلا ا من قبل المحكمة الادارية بصفاقس، مشيرا الى انه قد تم انسحاب احد المترشحين من قائمة المقبولين اوليا للانتخابات التشريعية القادمة ليصبح عددهم 46 مترشحا اوليا بدل 47 مترشحا.يذكر أنه قد تم القبول الوقتي بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 لـ 60 مطلبا، من بينها 6 مطالب لنساء مترشّحات (2 بساقية الدائر و3 بساقية الزيت و1 ببئر علي بن خليفة)، وتتوزع هذه الترشحات المقبولة وقتيا على 7 دوائر انتخابية، بعد أن ضمّ التوزيع الانتخابي الجديد معتمديتيْ العامرة وجبنيانة في دائرة انتخابية واحدة، على النحو التالي:ساقية الدائر : 5 ترشحاتساقية الزيت : 9 ترشحاتقرقنة : 7 ترشحاتالحنشة: 9 ترشحاتبئر علي بن خليفة : 12 ترشحامنزل شاكر : 9 ترشحاتجبنيانة والعامرة : 9 ترشحات من المعتمديتينوبالنسبة للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2، فقد تم القبول الوقتي لـ47 مطلبا قبل الانسحاب الاخير المشار اليه اعلاه، منها 4 مطالب لنساء مترشحات ( 2 بصفاقس المدينة و1 بصفاقس الجنوبية و1 بطينة)، وتتوزع هذ الترشحات المقبولة وقتيا على 6 دوائر انتخابية بعد أن ضمّ التوزيع الإنتخابي الجديد معتمديات المحرس والغريبة والصخيرة في دائرة انتخابية واحدة، على النحو التالي:صفاقس المدينة : 7 ترشحاتصفاقس الغربية : 8 ترشحاتصفاقس الجنوبية : 8 ترشحاتطينة : 7 ترشحاتعقارب : 5 ترشحاتالمحرس والغريبة والصخيرة : 12 ترشحا من هذه المعتمديات الثلاثويشار إلى أن عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس تراجع من 16 مقعدا في انتخابات 2019 إلى 13 مقعدا في انتخابات 17 ديسمبر المقبل.