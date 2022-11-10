سفير بلغاريا في تونس: المبادلات التجارية مع تونس في ارتفاع ونعمل على تنظيم اللجنة الاقتصادية المشتركة في سنة 2023 في تونس

سجلت المبادلات التجارية بين تونس وبلغاريا خلال السنتين الماضيتين تطورا ملحوظا لتبلغ 270 مليون دولار في سنة 2021 و180 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من سنة 2022.وقدرت الصادرات البلغارية نحو تونس بنحو 147 مليون دولار والواردات 33 مليون دولارا، وفق ما افاد به سفير بلغاريا في تونس، فيزلان ديانكوف.





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وأضاف ديانكوف، في تصريح لـ(وات)، ان المبادلات التجارية آخذة في الارتفاع "على الرغم من الآثار السلبية للنزاع الروسي الأوكراني"، ملاحظا ان انتهاء جائحة كوفيد-19 سهل المبادلات التجارية لكن أيضا المجهودات المبذولة من قبل البلدين مكنت من تطوير المبادلات.وذكر في هذا الإطار بزيارة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت الدولية" مؤخرا الى بلغاريا وإمضاء اتفاقية تعاون مع غرفة الصناعة والتجارة البلغارية، في صوفيا يوم 7 نوفمبر 2022، "وهي كانت ثمرة مجهودات سفارة تونس ببلغاريا" بالتعاون مع منظمة الأعراف "كوناكت الدولية"..وأكد المسؤول الديبلوماسي، ان بلغاريا كعضو في الاتحاد الأوروبي تقدم عديد المزايا للمستثمرين الأجانب وان التونسيين يمكنهم الاستثمار في جميع القطاعات مشيرا الى ان قطاعات السيارات والإلكترونيك وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية متطورة جدا في بلده.ودعا فيزلان ديانكوف، المستثمرين البلغاريين الى الاستثمار في تونس " التي تتمتع بالعديد من المزايا ، لا سيما المستوى التعليمي العالي للناشطين ولكن أيضا تتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق الأفريقية باعتبارها عضو في السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا".وكشف ان سفارته، علاوة على بذل مجهودات لتسهيل العلاقات بين المؤسسات التونسية والبلغارية، فهي تعمل مع السلطات التونسية لعقد اللجنة المشتركة الاقتصادية التونسية البلغارية، في تونس في سنة 2023.يشار الى ان بلغاريا تقع في جنوب شرق أوروبا، على الحدود مع رومانيا وصربيا ومقدونيا واليونان وتركيا والبحر الأسود. حدودها الشمالية مع رومانيا على طول خط نهر الدانوب حتى مدينة سيليسترا.وتقع بلغاريا على الساحل الغربي للبحر الأسود مع رومانيا شمالا. ويحدُها من الجنوب اليونان وتركيا، ومن صربيا ومقدونيا غربا.