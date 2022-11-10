الكاف: إعداد برنامج جديد للتشجير الحضري والرعوي


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 14:49قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعدّت ولاية الكاف هذه السنة برنامجا ثريّا للاحتفال بعيد الشجرة يوم الاحد 13 نوفمبر الجاري ولانجاز برنامج التشجير السنوي بالجهة الذي يتضمّن إنجاز عمليات تشجير بالوسطين الحضري والغابي على امتداد كامل موسم التشجير الجديد.


ويتضمّن البرنامج السنوي تخصيص 129 ألف شتلة زينة لفائدة البلديات والخواص والمؤسسات العمومية، إلى جانب إنجاز برنامج تشجير غابي على مساحة 715 هكتارا يهدف جزء منها المحافظة على المياه والتربة.

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هذا ووجهت مختلف الأطراف المتدخلة خلال اجتماع انتظم، أمس الاربعاء، بمقر الولاية، دعوة إلى مزيد العناية بالغراسات وريّها والعمل على ضبط البرنامج السنوي القادم للتشجير ضمن خطة ترتكز على اتفاقية شراكة بين قطاع الغابات والمؤسسات المعنية.

وتمت الدعوة كذلك إلى تنظيم عمليات تحسيس بأهمية التشجير والحفاظ على الغطاء الغابي بالجهة التي عانت من الحرائق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتضع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف بموجبها برنامجا خاصا لإعادة تشجير المساحات المحترقة.
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