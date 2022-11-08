صفاقس : تسجيل 3 طعون بشان المترشحين المقبولين أوليا للتشريعية في انتظار البت فيها من قبل فرع صفاقس للمحكمة الإدارية

سجلت الهيئتان الفرعيتان للانتخابات صفاقس1 وصفاقس2، ثلاثة طعون بشأن المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، (طعنان بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 وطعن واحد بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2 )، وذلك إلى حدود يوم أمس الاثنين.





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وأفاد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للإنتخابات صفاقس 1، ناجح بلغيث، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ"وات"، بأن الطعنين تقدم بهما مترشحان عن دائرة "جبناينة-العامرة"، ولا يزالان في الطور القضائي لدى المحكمة الإدارية فرع صفاقس، في انتظار أن يتم البت فيهما يوم 10 نوفمبر الجاري.من ناحيته، ذكر المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2، نجيب بن مفتاح، أن الطعن الوحيد الذي تم تسجيله تقدم به مترشح عن دائرة صفاقس الغربية، وهو لا يزال في الطور القضائي لدى المحكمة الادارية بصفاقس، حتى يتم البت فيه خلال اليومين القادمين.يذكر أنه قد تم القبول الوقتي بالهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 لـ 60 مطلبا، من بينها 6 مطالب لنساء مترشّحات (2 بساقية الدائر و3 بساقية الزيت و1 ببئر علي بن خليفة)، وتتوزع هذه الترشحات المقبولة وقتيا على 7 دوائر انتخابية، بعد أن ضمّ التوزيع الانتخابي الجديد معتمديتيْ العامرة وجبنيانة في دائرة انتخابية واحدة، على النحو التالي:ساقية الدائر : 5 ترشحاتساقية الزيت : 9 ترشحاتقرقنة : 7 ترشحاتالحنشة: 9 ترشحاتبئر علي بن خليفة : 12 ترشحامنزل شاكر : 9 ترشحاتجبنيانة والعامرة : 9 ترشحات من المعتمديتينوبالنسبة للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس2، فقد تم القبول الوقتي لـ47 مطلبا منها 4 مطالب لنساء مترشحات ( 2 بصفاقس المدينة و1 بصفاقس الجنوبية و1 بطينة)، وتتوزع هذ الترشحات المقبولة وقتيا على 6 دوائر انتخابية بعد أن ضمّ التوزيع الإنتخابي الجديد معتمديات المحرس والغريبة والصخيرة في دائرة انتخابية واحدة، على النحو التالي:صفاقس المدينة : 7 ترشحاتصفاقس الغربية : 8 ترشحاتصفاقس الجنوبية : 8 ترشحاتطينة : 7 ترشحاتعقارب : 5 ترشحاتالمحرس والغريبة والصخيرة : 12 ترشحا من هذه المعتمديات الثلاثكما يشار إلى أن عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس تراجع من 16 مقعدا في انتخابات 2019 إلى 13 مقعدا في انتخابات 17 ديسمبر المقبل.