جندوبة: تطوّر لافت في المؤشرات السياحية خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر المنقضي

سجّل القطاع السياحي بولاية جندوبة خلال الأيّام العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر 2022 تطوّرا لافتا في مستوى المؤشرات السياحية فاق 114 بالمائة في عدد الوافدين مقارنة مع ذات الفترة من السنة المنقضية، حيث شهدت الجهة وفود 9246 سائحا مقابل 4310 سوّاح في السنة المقضية، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة، عيسى مرواني، لـ"وات".





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كما سجلت المنطقة السياحية طبرقة-عين دراهم خلال نفس الفترة زيادة بـ 101.7% في عدد الليالي المقضاة بـ15808 ليلة مقضاة مقابل 7838 ليلة مقضاة مقارنة مع الفترة ذاتها لسنة 2021.وخلال الفترة الممتدة من 01 جانفي الى غاية 31 أكتوبر 2022 سجلت ولاية جندوبة زيادة هامة قدّرت بـ 75.9% في عدد الوافدين الذين فاق عددهم 187700 سائح مقابل 106760 سائحا في الفترة ذاتها لسنة 2021، كما سجلت الجهة خلال نفس الفترة زيادة بـ 75.9% في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها 397189 ليلة مقابل 225837 ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية.وتصدّرت السياحة الداخلية المرتبة الأولى من حيث عدد الوافدين وذلك بنحو 150 ألف وافد، تليها السوق الجزائرية بـ 27203 سوّاح، ثم السوق الليبية بـ790 سائحا، كما تتصدر السياحة الداخلية المرتبة الأولى في عدد الليالي المقضاة بتسجيل 318314 ليلة مقضاة تليها السوق الجزائرية بـ53181 ليلة مقضاة ثم السوق الليبية بـ7204 ليال مقضاة.ويمثل تحسّن الظروف الوبائية، وفتح الحدود مع الجزائر منذ 15 جويلية المنقضي، وتوفر عدد من المراكز الرياضية ذات المواصفات العالمية، ومواقع إيكولوجية وبيئية، وروافد ثقافية وتاريخية، ومحطات استشفائية، ومراكز غوص، عناصرا جاذبة للسواح المحليين والأجانب وركائز لاستدامة القطاع وتطوره.