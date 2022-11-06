منوبة: عدم تسجيل طعون في قرارات الهيئة الفرعية للانتخابات

لم يرد من المحكمة الادارية، المختصة في قبول الطعون التي يتقدم بها المرفوضون من الترشح للانتخابات التشريعية المزمع اجراءها يوم 17 ديسمبر القادم ، اي ملف طعن في قرارات الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمنوبة ، وفق تصريح رئيسة الهيئة الفرعية سماح المدوري لصحفية "وات" اليوم الاحد.





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وياتي ذلك بعد انطلاق اجال رفع الطعن إلى المحكمة الادارية، يوم الخميس 03 نوفمبر الجاري، وهو يوم تعليق قائمة المقبولين والمرفوضين اوليا بمقر الهيئة، وانتهائها امس السبت على الساعة السادسة مساء بعد مضي 48 ساعة دون اعلام الهيئة الفرعية باي اجراء طعن في الغرض.وامام غياب الطعون، فان عدد المترشحين بالدوائر الانتخابية الخمس بمنوبة بلغ 35 مترشحا منهم 6 نساء ، وذلك من جملة 51 مترشحا اودعوا ملفات ترشحهم منهم 8 نساء.ويتوزع المترشحون المقبولون بالخمس دوائر انتخابية بولاية منوبة، والذي سيتم تعليق اسمائهم لاحقا ، على دائرة برج العامري المرناقية ب11 مترشحا، ثم دائرة وادي الليل ب09 مترشحين، ثم دائرة البطان- طبربة- الجديدة، بعدد 08 مترشحين، ودائرة منوبة بعدد 05 مترشحين، واخيرا دائرة دوار هيشر ، بمترشحين اثنين.وتضمنت قائمة المقبولين المعلن عنها ، عضو مجلس نواب سابق، ورئيس بلدية حالي ، وعدد من اعضاء مجالس بلدية ورئيس جمعية رياضية سابق، ورجال تعليم وقانون،واطارات عليا منهم مدير عام بوزارة ، وموظفين بمعتمديات وبلديات بالجهة، وبادارات مركزية، ، و عدد من الشباب الناشطين بالمجتمع المدني، في حين رفضت مطالب 16 مترشحا (من بينهم امراتان) لعدم استكمال عدد التزكيات المطلوبة وهي 400 تزكية، ولعدم تقديم جميع الوثائق القانونية المطلوبة بملف الترشح.يشار الى ان دائرة طبربة والجديدة والبطان ، ودائرة دوار هيشر تشهد عدم ترشح نساء للانتخابات التشريعية القادمة، حيث عزفت النساء نهائيا عن الترشح في الدائرة الاولى، في حين لم يتم قبول المترشحة الوحيدة في الدائرة الثانية لعدم جمعها عدد التزكيات المطلوب.