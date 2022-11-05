أريانة: وقفة احتجاجية لسكان أريانة الشمالية للمطالبة بحلّ جذري لتدهوّر الوضع البيئي بالمنطقة

نفّذ عدد من نشطاء المجتمع المدني ومن متساكني أحياء الغزالة ورياض الأندلس وأريانة الصغرى وجعفر وغيرها من المناطق الكائنة بأريانة الشمالية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية في المفترق الكائن على مستوى القطب التكنولوجي بالغزالة احتجاجا على "الروائح الكريهة التي أصبحت تثير قلق السكان وتمثل مصدر خطر على صحتهم"، وفق ما أكده الناشط بالمجتمع المدني، بسام الجمل، لـ"وات".

كما تم، وفق المتحدث ذاته، غلق الطريق الرابطة بين أريانة وروّاد "لمدّة وجيزة في حركة رمزية للتعبير عن غضب السكّان من الوضع البيئي المتدهور ولامبالاة المسؤولين بمعاناتهم"، لافتا إلى أن هذه الوقفة جاءت نتيجة "لعدم استجابة كل من وزيرة البيئة ووالي أريانة والمدير العام للديوان الوطني للتطهير للمطالب التي ضمّنوها يوم 22 أكتوبر المنقضي بمكاتب الضبط بالمؤسسات المعنية، لبحث الوضعية البيئية المتدهورة بالجهة وللمطالبة بإيجاد حلول جذرية".



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من جانبه، أوضح رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أنه تلقى دعوة لحضور لقاء مع وزيرة البيئة يحضره الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير يوم الإربعاء 9 نوفمبر المقبل رفقة ثلاثة من نشطاء المجتمع المدني بالجهة، لطرح مشاغل سكان الجهة وبحث سبل إيجاد حلول جذرية لمشكلة الروائح الكريهة المنبعثة من محطة التطهير بشطرانة".وأكد بوعصيدة أن الوضع "أصبح بالفعل لا يطاق" بعد أن تحوّلت منطقة روّاد وأحياؤها وشواطئها إلى "مصب للمياه المستعملة المتأتية من مختلف مناطق تونس الكبرى"، وتساءل، في هذا الصدد، عن مدى قدرة استيعاب محطة معالجة المياه المستعملة بشطرانة "التي أنشئت قبل أكثر من 30 سنة بطاقة استيعاب لم تأخذ في الحسبان الانفجار الديمغرافي الرهيب بتونس الكبرى، وفق تعبيره، والذي أصبح يفوق طاقة استيعابها بأضعاف، مع غياب الصيانة ما أدى بديوان التطهير إلى ضخّ المياه غير المعالجة مباشرة في قنوات تصريف مياه الأمطار غير المغطاة والتي تصب مباشرة في سبخة روّاد وفي البحر".وأضاف أن المياه غير المعالجة "قضت على النظام البيئي بسبخة أريانة ذات التنوّع الإيكولوجي الفريد، وجعلت من شواطئها غير صالحة للسباحة في حين أنه كان يمكن تحويلها إلى منطقة سياحية على غرار قمرت".وأوضح أن المواطنين الحاضرين في الوقفة الاحتجاجية أمضوا اليوم على عريضة لرفع شكاية جزائية "ضد كل من يشمله البحث في هذه الجريمة البيئية الخطيرة"، مشيرا إلى أنه "في صورة عدم العمل على إيجاد حل جذري للمعضلة البيئية فإن المواطنين سيلجؤون للتصعيد وسيصدر بحكم السلطات التي يخولها له الفصل 266 من مجلة الجماعات المحلية قرار بغلق محطة شطرانة الواقعة ضمن مجال تدخل بلدية رواد"، على حدّ قوله.ودعا السلط المهنية إلى "الاستثمار في إصلاح الوضع البيئي خاصة وأن الديوان الوطني للتطهير تولى الترفيع بصفة كبيرة في معاليم التطهير التي يجب أن يقابلها تطوّر نوعي في الخدمات".ويمثّل التلوث البيئي بمناطق أريانة الشمالية معظلة، وسبق أن أصدر قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بيانا انتقد فيه "تشتّت المسؤوليات" في علاقة بخدمة التطهير في تونس، و"تخبّط المسؤولين" من بلدية وديوان تطهير ووزارة تجهيز في علاقة بهذه الخدمة و"تخلي الديوان الوطني للتطهير بعديد المناطق عن دوره لفائدة شركات خاصة لا تنأى عن تسبيق الجوانب الربحية على جودة التدخل وضمان تمتع المواطنين بخدمات صرف صحي لائقة"، وفق تقديره.كما يتداول نشطاء وصفحات تعنى بالبيئة على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات ومقاطع فيديو تبيّن تصريف محطة التطهير بفوشانة لمياه الصرف الصحي غير المعالجة بمجاري مياه الأمطار غير المغطاة باتجاه سبخة أريانة، ما تسبّب في انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض بأحياء الجهة.