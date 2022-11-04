المنستير: قبول أوّلي لـ 56 ملف ترشح للانتخابات التشريعة القادمة

أفضت عمليات بتّ الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير في الترشّحات للانتخابات الترشيعية القادمة إلى قبول 56 ملف ترشّح من مجموع 71 ملفا مودعا لديها، علما وأنها عمليّة قبول أوليّة في انتظار الطعون، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بليغ قاسم.

وأضاف بليغ قاسم، في تصريح لـ"وات"، أنّه تمّ رفض 15 ملف ترشح للانتخابات التشريعية لأسباب مختلف من بينها نقص في الوثائق أو نقص في عدد التزكيات أو لسبب وظيفي، مشيرا إلى قبول 3 مطالب ترشح لنساء من مجموع 5 تلقتها الهيئة الفرعية.





وقال إنّ "الملفات المرفوضة من المستحيل قبولها أو النزاع فيها"، وإنّه يشك في أن يتم تقديم طعون بشأنها باعتبار أنّ أسباب الرفض واضحة وهي عدم استكمال الملف، أو أنّ الملف خال من الوثائق الوجوبية، وفق تصوّره.

هذا وقد علّقت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بمقرها القائمات المقبولة أوّليا ونشرتها على موقعها بصفحة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".

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وتنطلق اليوم عملية الطعون في المحاكم الإدارية ويمكن أن يتواصل النزاع إلى غاية 22 نوفمبر الجاري وهو أقصى تاريخ حسب بليغ قاسم، الذي أكد أنّ الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير لم تسجل خلال فترة تلقي ملفات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 أية خروقات ولم تتلق أي تظلم كتابي.

وتتواصل حاليا وإلى غاية 25 نوفمبر الجاري عملية تحيين مراكز الاقتراع لتنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري الحملة الانتخابية.

وفتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من أمس الخميس مناظرة لانتداب 82 عون مراقبة للحملة للانتخابية للانتخابات التشريعية 2022، حسب نفس المصدر.



وقال إنّ "الملفات المرفوضة من المستحيل قبولها أو النزاع فيها"، وإنّه يشك في أن يتم تقديم طعون بشأنها باعتبار أنّ أسباب الرفض واضحة وهي عدم استكمال الملف، أو أنّ الملف خال من الوثائق الوجوبية، وفق تصوّره.هذا وقد علّقت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بمقرها القائمات المقبولة أوّليا ونشرتها على موقعها بصفحة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".وتنطلق اليوم عملية الطعون في المحاكم الإدارية ويمكن أن يتواصل النزاع إلى غاية 22 نوفمبر الجاري وهو أقصى تاريخ حسب بليغ قاسم، الذي أكد أنّ الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير لم تسجل خلال فترة تلقي ملفات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 أية خروقات ولم تتلق أي تظلم كتابي.وتتواصل حاليا وإلى غاية 25 نوفمبر الجاري عملية تحيين مراكز الاقتراع لتنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري الحملة الانتخابية.وفتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من أمس الخميس مناظرة لانتداب 82 عون مراقبة للحملة للانتخابية للانتخابات التشريعية 2022، حسب نفس المصدر.